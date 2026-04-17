"고령층 피싱, 또래가 막는다"…KISA 스마트폰 보안관 본격 활동

한국인터넷진흥원(KISA)이 고령층에게 피싱 범죄 예방 교육을 제공하는 '스마트폰 보안관' 활동에 나선다.

KISA는 경기도, 경기남부경찰청과 함께 고령층 피싱 범죄 예방을 위한 스마트폰 보안관 활동을 시작한다고 17일 밝혔다. 스마트폰 보안관 사업은 어르신 강사가 지역 복지관과 경로당을 순회하며 또래 어르신에게 피싱 범죄 예방 교육을 제공하는 활동이다.

이번 사업에서는 성남시니어클럽 소속 스마트폰 보안관 35명이 4월부터 12월까지 68개 지역 복지관과 경로당을 순회하며 악성 앱 차단, 보안 앱 설치 등 스마트폰 보안점검·조치와 스미싱 등 피싱 범죄 예방 교육을 진행한다.

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박용규 KISA 디지털위협대응본부장은 "인공지능 전환의 가속화와 함께 디지털 취약계층을 위한 안전망 구축이 더욱 중요해지고 있다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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