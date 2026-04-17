지속가능 발전목표 경영지수 2년 연속 최우수 선정

ESG 경영성과 입증

기술보증기금은 유엔 지속가능개발목표 협회(UN SDGs 협회)가 발표한 2026 '글로벌 지속가능 리더·기업·브랜드 100'에서 특별부문인 '소비자 추천 글로벌 지속가능 브랜드 50'에 선정됐다고 17일 밝혔다.

UN SDGs 협회는 유엔 경제사회이사회 특별협의 지위 기구로, 글로벌 기업과 공공기관을 대상으로 지속가능성 수준을 평가해 매년 '글로벌 지속가능 100'을 발표하고 있다. 글로벌 지속가능 100은 ▲환경 ▲지배구조 ▲정책 ▲경제성과 ▲혁신성 등 총 10개 기준과 43개 세부 지표를 기반으로 기업의 지속가능경영 수준을 종합적으로 평가한다. 이 가운데 '소비자 추천 글로벌 지속가능 브랜드' 부문은 소비자 관점의 브랜드 신뢰도를 반영한다는 점에서 의미가 있다.

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기보는 녹색금융을 바탕으로 기업의 탄소중립 전환을 지원하고, 기술평가를 활용한 보증과 투자 연계를 통해 창업부터 성장까지 이어지는 금융지원 체계를 구축해 왔다. 데이터 기반 ESG(환경·사회·지배구조) 인프라를 바탕으로 체계적인 정책금융 지원을 통해 기업 성장과 산업 경쟁력 강화를 뒷받침하고, 산업 전반의 지속가능한 전환에 기여한 점이 이번 선정의 주요 요인으로 평가됐다.

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천창호 기보 이사는 "지속가능 발전목표 경영지수(SDGBI) 최우수그룹 선정에 이어 글로벌 지속가능 브랜드로 선정된 것은 기보의 ESG 경영 성과가 대외적으로 인정받은 의미 있는 결과"라며, "기보는 앞으로도 축적된 기술금융 역량을 바탕으로 중소기업의 경쟁력 강화를 지원하고 지속가능한 성장 기반을 조성해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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