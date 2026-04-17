중소기업중앙회가 최근 중동전쟁으로 인한 원자재 가격 급등을 겪고 있는 중소 제조업체들을 대상으로 납품대금 연동제 활용 방안을 소개했다.

서울 영등포구 중소기업중앙회 전경. 중기중앙회 AD 원본보기 아이콘

17일 중기중앙회는 서울 영등포구 중기중앙회에서 협동조합 및 중소기업 임직원 등을 대상으로 '납품대금 연동제 활용전략 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 ▲납품대금 연동제 활용전략 및 제도 설명 ▲연동 약정체결 실무 ▲납품대금 연동제 지원사업 안내 순으로 진행됐다.

중기중앙회는 중기부 지정 '납품대금 연동 확산 지원본부'로서 이번 세미나를 비롯해 현장 설명회, 연동제 컨설팅 지원 등을 통해 제도 활성화 및 현장 안착을 추진하고 있다.

양찬회 중기중앙회 전무이사는 "중동전쟁 장기화로 나프타 등 주요 원자재 가격이 단기간에 급등하면서 중소기업 원가 부담이 커지고 있다"며 "납품대금 연동제가 현장에 조속히 안착할 수 있도록 제도 안내와 홍보를 지속 추진하고, 주요 원재료 확인 등 연동약정 컨설팅도 적극적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

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중기중앙회는 납품대금 연동 약정 체결을 지원하기 위해 '주요 원재료 확인 등 연동약정 체결 지원사업' 참여기업을 상시 모집하고 있으며 자세한 내용은 중기중앙회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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