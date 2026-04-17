코빗, 자체 AI 업무 플랫폼 등으로 AI 중심 조직으로 전환

국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 주요 인공지능(AI) 도구의 전사 도입, 자체 AI 업무 플랫폼 구축 등 AI 중심으로의 조직을 전환하고 있다고 17일 밝혔다.

코빗은 사내 시스템에 대한 접근성과 보안 환경을 고려해 직접 구축한 사내 AI 업무 플랫폼을 따로 운영하고 있다. 이정우 최고기술책임자(CTO)가 만든 이 플랫폼은 비개발 직군도 자연어로 사내 데이터를 보고 차트를 생성할 수 있도록, 개발자는 AI 코딩 도구에서 사내 지식 기반에 직접 접근할 수 있도록 설계됐다.

플랫폼은 조직의 지식과 맥락을 축적하기 위해 만들어졌다. 구성원이 입력한 정보와 기존 저장소가 자동으로 플랫폼과 동기화돼 AI가 조직 전체 맥락을 이해할 수 있으며 여러 AI 에이전트가 이를 바탕으로 업무를 수행할 수 있다.

AI 활용은 개발 영역을 넘어 업무 전반으로 확대되고 있다. 컴플라이언스 분야에서는 각종 보고서 작성과 이상거래감시(FDS)에 AI를 적용하고 있으며, 개발 분야에서는 기획자와 디자이너가 AI를 활용해 직접 제품을 개발하는 사례도 나오고 있다. 이 밖에도 코빗은 클로드, 제미나이 등 생성형 AI 서비스를 전 직원에게 제공하고 있다.

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이 CTO는 "사람들 머릿속에만 있는 지식을 AI가 활용할 수 있는 형태로 만들어가는 것이 진정한 AI 전환"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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