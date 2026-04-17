카드기 조작해 외국인 상대 바가지

리우 해변서 잇따라 발생…관광객 피해 확산

브라질 리우데자네이루에서 영국인 관광객에게 케밥 한 꼬치를 약 296만원에 결제하게 한 사기범이 붙잡혔다. 카드 결제 단말기를 조작해 가격을 부풀리는 수법으로, 최근 현지 해변 일대에서 유사 피해가 잇따르고 있다.

기사 이해를 돕기 위한 이미지. 기사와는 직접적인 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 영국 일간지 더 가디언에 따르면 리우 경찰은 코파카바나 해변에서 외국인 관광객을 상대로 바가지요금을 씌운 남성을 체포했다.

이 남성은 공범과 함께 카드 단말기 금액을 조작해 피해자가 실제 가격보다 훨씬 높은 금액을 결제하도록 유도한 혐의를 받고 있다. 피해자는 당초 10헤알(약 3000원)에 불과한 케밥을 1만헤알(약 296만원)에 결제한 것으로 전해졌다.

최근 리우 해변에서는 이러한 사기 행각이 반복적으로 발생하는 수법 중 하나로 지목된다. 최근 몇 달 사이에도 아르헨티나 관광객 2명에게 아사이 음료 두 잔에 약 7000헤알(약 207만원)을 요구하거나 콜롬비아 관광객에게 칵테일 한 잔 값으로 2500헤알(약 74만원)을 결제하게 한 사례가 보고됐다.

마가린을 바른 옥수수 한 개에 2만헤알(약 593만원)을 결제한 사건도 있다. 해당 음식의 실제 가격은 20헤알(약 5930원)에 불과했다. 아르헨티나 출신의 피해 여성은 "포르투갈어 숫자를 이해하지 못한다. 포르투갈어를 할 줄 모른다"고 토로한 것으로 알려졌다.

현지 당국은 해변 일대의 관리·감독 부족이 이러한 범죄를 키웠다고 보고 있다. 리우 관광경찰 책임자인 파트리시아 알레마니는 현지 매체 인터뷰에서 "코파카바나와 이파네마 해변에서 발생한 범죄의 배후를 잡기 위해 집중 단속을 벌이고 있다"고 밝혔다.

다만 이 같은 사건에도 불구하고 브라질 관광 수요는 증가세를 보이고 있다. 최근 대형 해변 공연 등이 이어지면서 관광객 유입이 늘었고 지난해 브라질 방문 외국인은 약 900만명으로 역대 최대를 기록했다. 이는 2024년 670만명보다 크게 증가한 수치다.

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전문가들은 코로나19 이후 여행 수요 회복과 함께, 일부 국가의 환율 변화로 브라질이 상대적으로 저렴한 여행지로 인식된 점을 관광객 증가 요인으로 분석하고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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