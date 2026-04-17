제너럴 모터스의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 2026년형 시에라 드날리(Sierra Denali) 출시와 함께, '스칼렛 나이트 에디션(Scarlet Night Edition)'을 새롭게 선보인다고 17일 밝혔다. 스칼렛 나이트 에디션은 기존 드날리 트림의 완성도를 유지하면서, 외관 디테일을 차별화함으로써 브랜드 정체성을 보다 직관적으로 드러내는 데 초점을 맞췄다.

이번 스칼렛 나이트 에디션은 드날리 트림을 기반으로 LED 프론트 레드 GMC 엠블럼이 적용돼 강렬한 존재감과 GMC가 지향하는 파워와 브랜드 정신을 상징적으로 표현한다. 이와 함께 GMC 로고 프로젝션 퍼들램프, 머드가드, 테일게이트 스텝라이팅, LED프론트 도어 실 플레이트가 추가되어, 엠블럼을 포함한 총 5가지 액세서리가 전용 패키지로 제공된다. 야간 승하차 및 실사용 환경에서의 편의성을 높이는 방향으로 설계됐다.

GMC 2026년형 시에라(Sierra) 드날리 '스칼렛 나이트 에디션'. 제너럴 모터스 AD 원본보기 아이콘

성능 측면에서도 시에라는 6.2L V8 직분사 가솔린 엔진과 10단 자동변속기를 기반으로 한다. 다이내믹 퓨얼 매니지먼트(Dynamic Fuel Management)와 오토트랙(Autotrac) 액티브 4WD 시스템을 통해 온·오프로드 전반에서 안정적이고 강력한 주행 성능을 제공한다. 또한 액티브 가변 배기 시스템 등 주행 감성을 강화하는 요소를 통해 프리미엄 풀사이즈 픽업만의 차별화된 주행 경험을 제공한다.

시에라는 멀티프로 테일게이트, 어댑티브 라이드 컨트롤 서스펜션, 360도 카메라 등 핵심 사양을 통해 픽업트럭 본연의 활용성과 편의성을 동시에 제공한다. 여기에 풀사이즈 픽업 특유의 넉넉한 적재 공간과 견인 능력을 바탕으로 다양한 라이프스타일 환경에서 높은 활용도를 제공한다.

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한편, GMC는 오는 18일 할리데이비슨 코리아 용인점에서 열리는 '창립 27주년 오픈하우스' 행사에 참여해 '2026년형 시에라 드날리 스칼렛 나이트 에디션'을 최초로 대중에 공개한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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