이상일 용인시장, ‘제72회 경기도체육대회’ 선수단 격려

개회식 입장식 참여 ‘반도체 중심도시 용인’ 발전상 홍보

태권도·볼링 경기장 방문 응원…“시민 자부심 높여주길”

이상일 용인특례시장이 지난 16일 경기도 광주시에서 개막한 '제72회 경기도체육대회 2026 광주' 현장을 방문해 용인시를 대표해 출전한 선수단을 격려했다.

이상일 용인특례시장이 16일 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'에 출전한 용인선수단을 격려하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 시장은 이날 오후 광주 G-스타디움에서 열린 개회식에서 용인특례시 선수단과 함께 입장식에 참여하고 대회에 참가한 31개 시·군에 세계 반도체산업 중심도시로 도약한 용인특례시의 발전상을 알렸다.

개막식에 이어 이상일 시장은 선수단과 만난 만찬장에서 "용인을 대표해 경기도체육대회에 참가한 선수들이 좋은 성적을 거둬 용인의 위상과 시민의 자부심을 높여 주기를 바란다"며 "선수들이 부상없이 경기를 잘 치르고, 평소 갈고닦은 기량을 잘 발휘해 값진 성과를 거두기를 바란다"고 말했다.

이상일 용인특례시장이 16일 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'에 출전한 용인선수단을 격려했다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이어 이 시장은 "인구 150만 광역시로 향하는 여정에 있는 용인특례시는 반도체산업을 비롯해 첨단산업 중심도시 성장하고 있고, 문화와 예술, 생활체육 등 다양한 분야에서도 눈부시게 성장하고 있다"며 "용인특례시 선수단이 앞으로도 좋은 성적을 거두고, 시민 누구나 체육활동을 즐길 수 있도록 체육인프라를 확충에 많은 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.

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개막식에 앞서 이상일 시장은 경기도체육대회에 참가한 용인특례시 태권도팀과 볼링팀 경기장을 방문해 선수들을 응원했다. 선수들은 다양한 종목에서 대회 첫날부터 승전보를 전하며 산뜻한 출발을 알렸다.

이상일 용인특례시장이 16일 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'에 출전한 용인선수단을 격려했다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이번 대회에 용인특례시는 당구를 제외한 26개 종목에 총 485명(선수 312명, 임원 173명)의 선수단을 파견했다. 특히 용인시청 직장운동부 6개 종목 팀이 포함되어 메달 사냥에 힘을 보태고 있다.

지난해 가평군에서 열린 제71회 대회에서 1부 리그 6위를 기록했던 용인특례시 선수단은 이번 대회에서 더 높은 성적을 거두기 위해 18일 폐막까지 열띤 레이스를 이어갈 예정이다.

이상일 용인특례시장이 16일 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'에 출전한 용인선수단을 격려했다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

'제72회 경기도체육대회 2026 광주'에 출전한 용인특례시 선수단의 모습. 용인시 제공 원본보기 아이콘

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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