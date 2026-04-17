국가유산청, 불합리 제도·관행 개선 아이디어 공모

오는 26일까지 집중 접수

다음 달 정상화 과제 선정

국가유산청은 국가유산 분야의 비정상적 관행과 불합리한 제도를 바로잡기 위해 17일부터 국민 아이디어 공모를 시작한다.

제안 분야는 불합리·비효율적 규제, 편법 또는 잘못된 관행, 정책 미비·행정력 부재, 대민행정서비스 이용 불편, 기타 개선 필요사항이다. 익명으로도 제안할 수 있다.

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국가유산청은 오는 26일까지를 집중 발굴 기간으로 정했다. 접수된 아이디어와 내부 발굴 과제를 검토해 우선 추진할 정상화 과제를 다음 달 선정할 방침이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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