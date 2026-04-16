지정학·금리·환율 변수 대응 전략 공유

해운업계 맞춤형 지원 강화

안병길 한국해양진흥공사 사장이 15일 서울 중구 코리아나호텔에서 열린 '해운선사 최고경영자 콘퍼런스'에서 모두발언을 하고 있다. 한국해양진흥공사 AD 원본보기 아이콘

중동발 지정학적 리스크와 보호무역주의 확산 등으로 해운시장 불확실성이 커지는 가운데 한국해양진흥공사가 국적선사들과 대응 전략 마련에 나섰다.

해진공은 15일부터 16일까지 이틀간 서울 중구 코리아나호텔에서 '해운선사 최고경영자(CEO) 콘퍼런스'를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 중동 분쟁, 트럼프 2기 행정부 출범에 따른 통상환경 변화, 중국 규제 강화 등 대외 변수 확대 속에서 해운업계의 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 콘퍼런스에서는 각 분야 전문가들이 나서 해운업계가 직면한 핵심 리스크를 진단하고 대응 전략을 제시했다. 이은영 삼일회계법인 상무는 "보호무역 기조 강화와 지정학적 위험 장기화로 공급망 재편과 운임 변동성이 확대되고 있다"며 "불확실성이 상시화된 환경에서는 신속한 의사결정과 유연한 전략 전환이 기업 생존의 핵심 요소가 될 것"이라고 강조했다.

안재인 비앤피파리바증권 수석본부장은 중동 정세 불안에 따른 물가 상승 압력으로 금리와 환율 변동성이 확대되고 있다는 점을 짚으며 "국적선사들은 재무 건전성 확보를 위한 선제적 대응 전략을 마련할 필요가 있다"고 조언했다.

손덕중 법무법인 지평 파트너 변호사는 중국의 대외무역법 개정과 반외국제재법, 수출통제법 등을 언급하며 "미·중 패권 경쟁과 공급망 블록화가 심화되는 상황에서 중국의 규제와 제재 리스크를 체계적으로 관리할 대응 체계 구축이 필요하다"고 말했다.

해진공은 전문가 강연 이후 공사가 추진 중인 주요 사업을 소개하고 국적선사들로부터 현장의 애로사항과 정책 제언을 청취했다.

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안병길 해진공 사장은 "최근 해운시장은 지정학적 갈등 장기화와 보호무역 확산, 글로벌 경기 둔화 우려 속에서 유례없는 변동성을 겪고 있다"며 "선박금융 지원과 시장 정보 제공, 글로벌 협력 네트워크 확대 등을 통해 국적선사의 안정적 운영과 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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