러, 우크라에 드론·미사일 700발 공격…민간인 피해 확산

러시아가 정교회 부활절 휴전 종료 직후 우크라이나 전역을 겨냥한 대규모 공습을 감행하면서 다수의 민간인 사상자가 발생했다.

16일 연합뉴스와 외신 등에 따르면 우크라이나 당국은 러시아가 밤사이 드론 659대와 미사일 44기를 동원해 키이우를 포함한 최소 6개 지역을 공격했다고 밝혔다.

우크라이나 군은 이 가운데 드론 636대와 미사일 31기를 격추했다고 설명했지만, 공격 피해는 컸다. 전국적으로 최소 16명이 숨지고 80여명이 부상을 입는 등 민간인 피해가 잇따랐다.

수도 키이우에서는 드론이 아파트를 직격해 12세 어린이를 포함한 4명이 사망했다. 구조 활동에 나섰던 응급의료 인력 4명도 현장에서 부상을 입었다. 남부 오데사 지역에서는 기반시설과 주거지가 공격 대상이 되면서 9명이 숨지고 20여명이 다쳤다. 중부 드니프로페트로우스크에서는 3명이 사망했고, 제2 도시 하르키우에서도 최소 2명이 부상한 것으로 전해졌다.

러시아 관영 타스 통신은 같은 날 우크라이나가 러시아를 향해 드론 207대를 발사했다고 보도했다.

러시아는 겨울이 지나면서 공습 규모를 크게 확대하고 있다. 평소보다 2~3배 수준의 드론과 미사일을 동원한 공격이 이어지고 있으며, 지난달 24일에는 하루 동안 800발이 넘는 무기를 쏟아부었고 이달 1일에도 낮 시간대 공습을 감행했다.

양측은 최근 정교회 부활절을 맞아 32시간 휴전에 합의했지만, 서로 합의를 위반했다고 주장하며 충돌했고, 휴전 종료와 동시에 다시 긴장이 급격히 고조됐다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 소셜미디어를 통해 이번 공격이 러시아가 국제사회의 제재 완화를 받을 자격이 없다는 점을 보여준다고 주장했다.

한편 러시아의 공세가 강화되는 가운데, 중동 지역 긴장으로 방공 체계에 사용되는 패트리엇 미사일 등의 재고가 줄어들면서 우크라이나는 방어에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

젤렌스키 대통령은 군사 및 재정 지원 확보를 위해 이번 주 독일과 노르웨이, 이탈리아를 순방 중이다. 독일은 약 40억유로(약 7조원) 규모의 방위 지원 패키지를 약속했고, 노르웨이 역시 약 90억유로(약 15조원) 지원 계획을 밝혔다.

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미국이 중재해 온 양국 간 종전 협상은 중동 사태 영향으로 사실상 중단된 상태다. 미국이 이란과의 협상에 집중하면서 당분간 협상 재개는 쉽지 않을 것으로 예상된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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