TSMC의 1분기 순이익이 전년 동기 대비 58% 급증하며 사상 최고치를 경신했다.

TSMC는 16일 1분기 순이익이 5725억대만달러(약 26조7000억원)로 전년 동기 대비 58% 증가했다고 밝혔다. 이는 블룸버그통신이 집계한 전망치인 5424억대만달러를 웃도는 수치다. 같은 기간 매출액은 1조1341억대만달러로 35.1% 증가했다.

인공지능(AI)에 쓰이는 반도체 수요가 급증한 덕분이다. 8개 분기 연속 두 자릿수 증가세다.

블룸버그는 이번 실적이 중동 위기 장기화로 AI 데이터센터와 아이폰 수요가 위축될 수 있다는 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 평가했다.

이란 전쟁이 글로벌 해상 운송로와 에너지 가격을 압박하고 있다. 이로 인해 투자자들은 그 영향이 기술 대기업들의 지출 계획으로 확산할지 주시하고 있다는 것이다.

이와 함께 외신은 TSMC의 투자계획이 유지되거나 상향될 수 있을지에 대한 관심도 높아지고 있다고 분석했다. 올해 자본지출(CAPEX)의 변동이 장기적인 AI 수요에 대한 경영진의 자신감을 가늠할 수 있는 지표라는 것이다.

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TSMC는 지난 1월 올해 자본지출이 520억~560억달러 사이가 될 것이라고 밝힌 바 있다. 이는 전년 대비 최대 37% 증가한 수준이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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