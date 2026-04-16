'리테일 오브 더 퓨처' 첫 계약 고객 차량 인도

메르세데스-벤츠 코리아는 새 차량 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처'를 통해 신차를 구매한 첫 고객을 위한 인도식을 개최했다고 16일 밝혔다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표(왼쪽 두번째)가 16일 메르세데스-벤츠 구리 전시장에서 열린 '리테일 오브 더 퓨처' 구매 고객 인도식에서 기념촬영을 하고 있다. 메르세데스-벤츠 코리아 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 메르세데스-벤츠 구리 전시장에서 열린 인도식에는 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표와 노재봉 HS효성더클래스 대표가 참석해 고객에게 차량을 전달하고 축하 인사를 전했다. 첫 구매 고객이 선택한 차량은 메르세데스-벤츠의 대표 준대형 스포츠유틸리티차(SUV) 'GLE'다.

이 고객은 온라인 '메르세데스-벤츠 스토어'에서 차량 가격을 확인하고 계약금을 결제한 후, 공식 파트너사인 HS효성더클래스의 구리 전시장을 지정해 방문했다. 전시장에서 고객은 전담 세일즈 컨설턴트와 맞춤형 상담을 통해 본인의 라이프스타일, 주행 스타일, 예산 등을 고려해 최종적으로 GLE 라인업 중 'GLE 450 4MATIC AMG' 라인의 구매를 결정했다.

마티아스 바이틀 대표는 "투명하고 일관된 구매 경험을 제공하고자 도입한 새 판매방식으로 계약한 첫 고객에게 차량을 직접 인도하게 되어 기쁘다"며 "온라인과 오프라인 판매 채널 전반에서 보다 신뢰할 수 있고 편리한 구매 여정을 마련해 고객 만족도를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

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노재봉 대표는 "파트너사는 재고 관리나 가격 협상 등의 부담을 덜고 고객 만족도를 높이는 데 집중할 수 있는 환경이 마련됐다고 생각한다"며 "고객 맞춤형 상담과 차량 인도, 애프터 세일즈 서비스 등 고객 접점에서의 역할이 더욱 중요해진 만큼, 메르세데스-벤츠 브랜드와 고객을 연결하는 핵심적인 역할을 충실히 수행할 것"이라고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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