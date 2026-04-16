'나비와 황박이의 빛나는 모험' 주제로 축제기간 매일 진행

퍼레이드카 리모델링·연기자 규모 확대 등 공연 완성도 높여

전남 함평군이 오는 24일부터 시작하는 제28회 함평나비대축제 개막을 앞두고 축제의 대표 콘텐츠인 '나비 판타지아 퍼레이드' 준비에 박차를 가하고 있다.

전남 함평군에 제28회 함평나비대축제 개막을 앞두고 '나비 판타지아 퍼레이드' 준비에 박차를 가하고 있다. 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

함평군은 함평나비대축제의 대표 콘텐츠인 '나비 판타지아 퍼레이드'가 환상적인 퍼포먼스를 선보이기 위한 막바지 준비에 나섰다고 16일 밝혔다.

'나비 판타지아 퍼레이드'는 매년 화려한 연출과 독창적인 구성으로 관람객들의 큰 호응을 얻은 나비대축제의 상징 콘텐츠다.

올해는 문복주 송원대학교 교수가 총감독을 맡아 한층 더 업그레이드된 연출을 선보일 예정이다. 퍼레이드카를 전면 리모델링하고 연기자 규모를 확대했으며, 퍼레이드 전용 주제곡을 새롭게 제작하는 등 시각과 청각을 아우르는 완성도 높은 공연을 준비하고 있다.

특히 이번 퍼레이드는 '나비와 황박이의 빛나는 모험'을 주제로, 오는 24일 개막식 주제공연을 시작으로 5월 5일까지 축제 기간 매일 진행된다. 나비를 테마로 한 환상적인 퍼포먼스를 통해 관람객들에게 강렬한 몰입감과 즐거움을 선사할 것으로 기대를 모으고 있다. 공연 시간 등 세부 일정은 함평축제관광재단 누리집에서 확인할 수 있다.

아울러 축제장 중앙광장에서는 나비 날리기 퍼포먼스와 어린이와 함께하는 포토타임을 진행하며, 축제의 상징인 나비와 황금박쥐를 결합한 고품격 스토리형 거리공연도 펼쳐져 관람객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

축제 기간 다채로운 공연 프로그램도 진행된다. 오는 24일 개막식 축하공연에는 가수 김용빈이 출연한다. 이어 25일과 26일, 다음 달 1일에 펼쳐지는 '나비콘서트 인 데이(in day)'에는 가수 김수찬과 밴드 부활 등이 무대에 오른다. 같은 달 2일에는 전국 나비댄스 경연대회와 함께 가수 비오의 공연이 펼쳐지고, 어린이날인 5일 폐막행사는 가수 안성훈이 출연해 축제의 대미를 장식할 예정이다.

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함평군 관계자는 "축제의 핵심 콘텐츠인 퍼레이드를 중심으로 관람객들에게 차별화된 볼거리와 즐거움을 제공하기 위해 준비에 심혈을 기울이고 있다"며 "다양한 공연과 체험 프로그램을 통해 더욱 완성도 높은 축제를 선보이겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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