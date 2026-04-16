"경기도 상징성, 파급력 고려해야"

경기도에 지역구를 둔 국민의힘 소속 국회의원 전원이 당 공천관리위원회를 상대로 "하루라도 빨리 경기도지사 후보를 확정하고 최종 후보를 발표해달라"고 촉구했다.

김선교·김성원·송석준·안철수·김은혜·김용태 등 의원 6인은 16일 중앙당 공관위에 "경기도의 상징성과 파급력을 고려해야 한다"며 이렇게 요구했다.

지난 2일 국민의힘 공천관리위원회 회의 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

해당 의원들은 "경기지사 후보 선출이 지연되면서 도내 31개 시·군 기초단체장과 광역·기초의원 후보들의 선거 운동이 구심점을 잃고 표류하고 있다"고 지적했다.

이어 "경기지사는 수도권 선거 장수"라며 "장수가 정해지지 않은 상태에서 치러지는 선거는 조직 결집력을 저해하고 유권자들에게 당의 준비 부족이라는 부정적인 인식을 심어준다"고 했다.

또 "현시점에서 후보 선출이 늦어질 경우 당선 가능한 필승 후보가 도정 비전을 발표하고 1400만 도민의 접촉면을 넓힐 물리적 시간이 절대적으로 부족하다"고 호소했다.

의원들은 "경기도 전체 판세를 주도할 수 있는 경쟁력과 확장성을 갖춘 인물로 전략적 판단을 해 조속히 매듭지어 달라"고 공관위에 요구했다.

그러면서 "경기도를 잃으면 수도권을 잃고, 수도권을 잃으면 지방선거 승리는 없다"며 "현장의 절박한 목소리를 수렴해 공관위의 현명하고 신속한 결단을 간곡히 건의드린다"고 했다.

국민의힘에서는 양향자 최고위원과 함진규 전 의원이 경기지사 공천에 신청한 뒤 조광한 최고위원과 이성배 전 MBC 아나운서가 추가로 이름을 올리면서 총 4인이 등판한 상태다.

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더불어민주당의 경우 지난 7일 경기지사 최종 후보로 추미애 의원을 택했다. 개혁신당에서는 조응천 전 의원이 경기지사 후보로 나올 수 있다는 전망이 나온다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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