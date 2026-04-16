민주 유승광 "군민 삶 외면한 예산 남용"…관권선거 의혹 제기

이강선 군의원 "2432만원 회식성 집행"…선거 앞 집중 사용 비판

충남 서천군의 업무추진비 집행을 둘러싸고 김기웅 군수의 '혈세 남용' 논란이 일고 있다.

지방선거를 앞둔 시점에서 업추비 절반 이상을 회식성 식사에 사용한 사실이 드러나면서 '회식 정치'이자 사실상 관권선거라는 비판이다.

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더불어민주당 유승광 서천군수 예비후보는 16일 논평을 통해 "군민의 소중한 혈세가 군정 수행이라는 본연의 목적을 벗어나 개인 정치 기반을 다지는 데 쓰였다는 의혹에 분노를 금할 수 없다"고 직격했다.

유 예비후보는 "지역경제 침체로 군민 삶은 팍팍한데, 군수가 제 돈 쓰듯 혈세를 집행한 것은 명백한 도덕적 해이"라며 "업무추진비를 선거를 앞두고 집중 사용한 것은 편법적 선거운동이라는 의심을 살 수밖에 없다"고 비판했다.

이어 "집행 기준과 사용 목적을 투명하게 공개하고 군민 앞에 책임 있게 해명해야 한다"고 촉구했다.

앞서 민주당 이강선 서천군의원도 지난 14일 기자회견에서 김 군수의 업무추진비 집행을 문제 삼았다.

이 의원에 따르면 김 군수는 지난 1월부터 4월까지 군청 각 부서와 13개 읍·면 직원을 대상으로 한 회식성 식사 제공 등에 2432만8700원을 사용했다. 이는 연간 업무추진비의 54.2%에 달하는 규모다.

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특히 지방선거를 약 100일 앞둔 시점에 업추비 절반 이상이 집중 집행된 점을 두고 사실상 혈세를 동원한 선거용 지출 아니냐는 지적이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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