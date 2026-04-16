판례 분석 통한 쟁점 소개

수사기관 출신 변호사들 실무 경험 바탕 토론

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기업과 개인을 대상으로 한 수사기관의 압수수색과 관련해 위법한 증거 수집에 효과적으로 대응하기 위한 실무 전략을 공유하는 자리가 마련된다.

법무법인 대륙아주(대표변호사 이규철)는 오는 21일 오후 2시 '기업 압수수색 위법수집증거 실무동향'을 주제로 웨비나를 개최한다고 16일 밝혔다.

대륙아주 형사·컴플라이언스(C&C) 그룹이 주관하는 이번 웨비나는 예고 없이 진행되는 수사기관의 압수수색에 대해 기업 관계자들이 법적 권리를 행사하고 현장에서 적절히 대응할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

웨비나에서는 검찰과 경찰 출신 변호사들이 실무 경험을 바탕으로 최신 압수수색 판례를 분석하고, 현장에서 발생할 수 있는 주요 쟁점과 위법수집증거 배제 등 최근 실무 동향에 대해 심도 있는 토론을 펼칠 예정이다.

토론자로는 검찰 출신의 실무 전문가인 김동주 압수수색대응센터장과 부장검사 출신으로 기업 경제범죄 수사 경험이 풍부한 정유리 변호사, 그리고 20년간 경찰에 재직하며 다양한 수사 부서를 거친 임미하 변호사가 참여한다.

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한편 대륙아주 압수수색 대응센터는 수사기관의 기업체 출입 단계에서부터 현장에 입회, 기업에 실질적인 조력을 제공하고 있다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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