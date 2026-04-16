'모두의 아이디어' 공모전에 2만7000여건의 아이디어가 접수됐다. 정부부처 아이디어 공모전 중 역대 최대 규모다. 모두의 아이디어는 국민 누구나 창의적 아이디어로 국가 경제와 사회발전에 참여할 기회를 마련하기 위해 시행됐다. 실생활에서 고안한 아이디어를 국민 누구나 제안해 정부 정책·사업에 반영할 수 있도록 한다는 취지다.

지식재산처는 1월 8일~이달 15일 범국가 국민 참여 프로젝트로 모두의 아이디어 공모전을 진행한 결과 총 2만7185건의 아이디어가 접수됐다고 16일 밝혔다. 이 기간 공모전 홈페이지 누적 방문은 545만여 회를 기록했다.

정연우 지재처 차장이 16일 정부대전청사에서 '모두의 아이디어' 공모전 마감 결과를 소개하고 있다. 지식재산처 AD 원본보기 아이콘

공모전에는 자유공모 정책 분야 1만765건(39.6%), 지정공모 9264건(34.1%), 자유공모 기술 분야 7156건(26.3%) 등 아이디어가 접수됐다.

자유공모 정책 분야에서는 국토·교통 관련 아이디어(1736건), 기술 분야에서는 제조업(1345건) 관련 아이디어가 각각 몰렸다. 지정공모 분야에서는 총 10개 과제 중 행정안전부의 'AI로 더 편리한 공공서비스 만들기' 과제에 1617건이 접수돼 참여도가 가장 높았다.

지재처는 내달 말까지 전문가 1차 심사를 거쳐 100건의 우수 아이디어를 선발할 계획이다. 심사는 정책·기술 세부 분류별 30개 분야로 나눠 진행한다.

심사위원은 아이디어 도용과 유출 방지를 비밀유지서약 후 지정된 공간에서 제한된 시간 동안 시스템을 통해 아이디어를 열람·평가한다.

우수 아이디어로 선정된 제안은 9월 말까지 창업·사업화·정책 반영으로 이어질 수 있도록 고도화 프로그램을 지원받는다.

우수 아이디어는 공통적으로 분야별 전문가 자문과 아이디어 스케일업을 지원받는다. 여기에 정책 아이디어는 실증, 기술 아이디어는 특허출원과 시작품 제작까지 선택적으로 추가 지원하는 방안이 추진된다.

특히 지재처는 정책 아이디어를 실증하는 과정에 소관 부처 담당 공무원을 멘토로 참여시켜 정책 반영 가능성을 높일 복안이다.

실증은 아이디어를 시범 운영하는 과정과 법령 정합성 검토, 정책 효과 분석, 이해관계자 검증, 실행 매뉴얼 제작 등으로 진행된다. 이를 통해 제안받은 정책 아이디어를 실제 현장에 적용할 가능성을 높이고, 발생 리스크를 회피하겠다는 게 지재처의 구상이다.

공모전 최종 수상작은 오는 10월까지 수상자 60명을 선정한 후 왕중왕전을 거쳐 정해질 예정이다. 이후 정책 아이디어는 법령과 제도에 반영되고, 기술 아이디어는 창업과 사업화로 실현될 수 있게 범부처 협력체계를 가동한다.

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김용선 지재처 처장은 "모두의 아이디어에 역대급 제안이 몰린 것은 대한민국의 혁신을 바라는 국민적 열망이 반영된 결과"라며 "지재처는 국민의 소중한 아이디어가 실제 창업으로 이어지고, 각 부처의 정책에 반영될 수 있도록 하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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