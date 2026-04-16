손지영 삼성스토어 경산 대표이사가 영남대학교(총장 최외출)에 발전기금 1억원을 기탁했다고 16일 밝혔다.

지난해 6월 발전기금 1000만원을 기탁한데 이어, 1년이 채 지나기 전에 다시 대학을 찾아 1억원을 쾌척했다. 기탁한 발전기금은 손 대표이사의 어머니 고 허윤석 여사의 이름을 딴 '허윤석 장학기금'으로 명명하고, 식품 경제 외식학과와 행정학과 학생들을 위한 장학금으로 활용할 예정이다.

손지영 삼성스토어 경산 대표이사(왼쪽 4번째)가 영남대학교에 발전기금 1억원을 기탁했다. AD 원본보기 아이콘

손지영 대표이사는 "기부가 어느 순간부터 제 삶의 일부가 됐다. 제가 이 자리까지 올 수 있었던 가장 큰 힘은 어머니의 가르침에서 비롯됐다. 어머니께서는 '가진 것이 많아서 나누는 것이 아니라, 주어진 환경 속에서 더 많이 베풀고 나누며 살아갈 때 삶이 더 행복해진다'는 것을 말이 아닌 삶으로 보여주셨다"며 "저의 작은 기부가 학생들이 꿈과 미래를 설계하는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 했다.

최외출 총장은 "손지영 대표님께서는 성장 과정에서 어머니 영향을 많이 받으셨다. 그에 따라 기부 철학을 가지게 됐고, 계속적인 기부로 이어져 우리 학생들에게 큰 울림을 줄 수 있을 것으로 생각한다. 대학을 대표해 감사하다는 말씀을 전하고 싶다. 우리 대학교에서는 '사회공헌과 봉사' 교과목을 필수 교양 교과목으로 개설해 운영 중이다. 기회가 될 때 손 대표님을 꼭 한번 연사로 초청하고 싶다'면서 "손 대표님께서 기부해 주신 소중한 발전기금이 밑거름이 되어, 학생들이 손 대표님의 발자취를 따라 인류사회번영에 공헌하는 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

손지영 대표이사는 이날 1억원을 기탁함으로써 영남대 '천마아너스' 회원으로 가입됐다. '천마아너스'는 영남대가 2020년 신설한 기부자 예우 프로그램이다. 대학 발전에 기여한 고액기부자들을 예우하기 위해 마련했다.

손 대표이사는 1996년 주식회사 두손을 설립해 현재까지 운영중이며 삼성전자 전문대리점인 '삼성스토어 경산'과 '삼성스토어 동호' 2개의 전문 매장을 운영하고 있다. 손 대표이사는 탁월한 경영 능력으로 삼성스토어 경산을 8년 연속 전국 판매 1위 지점으로 이끌었다. 현재 영남대 대학원 디지털융합비즈니스학과 석사과정에 재학하며 기업 경영과 함께 학업도 이어나가고 있다.

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또한, 수정로타리클럽 회장, 경산경찰서 경찰발전협의회 부회장을 맡아 지역사회 발전을 위해 솔선수범하며, 국제로타리클럽 및 대구FC 엔젤클럽을 통한 기부는 물론, 2023년부터는 경산시에 매년 이웃돕기 성금 1000만 원을 기탁하는 등 지역사회 발전을 위해 다양한 나눔 활동을 실천해 오고 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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