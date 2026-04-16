1991년 개원 회의록·선거 사진 등

디지털 복원해 군민 공유

경기 가평군이 군의회 개원 35주년을 맞아 1991년 제1대 지방의회 출범 당시의 역사적 순간을 담은 기록물을 최근 일반에 공개했다.

가평군, 군의회 개원 35주년… 출범 기록물 공개. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 공개된 자료는 제1대 지방의회 선거 개표 현장과 당선통지서 전달식 등을 담은 시청각 기록물, 그리고 1991년 4월 15일 열린 개원식 회의록이다. 지방의회 구성부터 실제 개원에 이르기까지의 전 과정을 한눈에 확인할 수 있는 소중한 사료다.

특히 선거 관련 사진은 지방자치제 부활 직후 지역 민주주의가 뿌리 내리던 현장을 생생하게 보여주고 있다는 평이다. 함께 공개된 개원식 회의록에는 초대 의장 선출과 의사 진행 과정이 상세히 기록돼 있어 가평군 의정활동의 효시를 확인하는 핵심 행정기록으로 꼽힌다.

이번 기록물은 그간 필름 형태로 보관돼 오다 '2025년 시청각기록물 DB 구축 사업'을 통해 디지털로 변환됐다. 기록물의 훼손을 방지하는 동시에 군민들이 언제든 찾아볼 수 있도록 접근성을 높인 점이 특징이다.

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가평군은 이번 공개를 통해 지역의 역사적 순간을 군민과 공유하고 기록정보서비스를 강화할 방침이다. 공개 기록물 목록은 가평군 홈페이지 사전공표 게시판에서 확인할 수 있으며, 상세 내용은 기록관을 방문해 열람할 수 있다. 다만 사진 자료는 초상권 등 개인정보 보호를 위한 사전 검토를 거친 후 제공된다.

가평군, 군의회 개원 35주년… 출범 기록물 공개. 가평군 제공 원본보기 아이콘

가평군 관계자는 "이번 공개는 지역 민주주의의 출발점을 군민과 함께 확인한다는 데 의의가 있다"며 "중요 기록물의 디지털화를 지속적으로 추진해 기록정보서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다. 관련 문의는 가평군 기록관(031-580-4362)으로 하면 된다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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