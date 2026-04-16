올해 1분기 주식관련사채 행사 1조7719억원…전년比 336.5%↑

올해 1분기 주식관련사채 행사 금액이 1조7719억원으로 집계됐다. 이는 직전 분기 대비 19.2%, 전년 동기 대비 336.5% 증가한 수치다.

16일 한국예탁결제원에 따르면 1분기 행사 건수는 1823건으로, 직전분기 대비 0.9% 줄었지만 지난해 같은 기간 대비 3배 수준으로 증가했다.

주식관련사채란 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 발행 시 정해진 일정한 조건으로 발행사의 주식 등으로 전환이나 교환이 가능한 채권이다.

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종류별 행사금액의 경우 전환사채(7868억원)가 전년 대비 290.6%, 교환사채(8602억원)가 351.5%, BW(1249억원)가 798.5% 증가했다. 행사 건수 역시 CB는 89.8%, EB는 2312.5%, BW는 252.5% 늘었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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