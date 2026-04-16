르노코리아, 임석원 연구소장 임명… 전동화 개발체계 강화

르노코리아가 연구개발 조직 수장을 교체하고 신차의 '전동화' 전략에 속도를 낸다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)는 르노테크놀로지코리아(RTK·중앙연구소)를 이끌 신임 연구소장(R&D본부장)으로 임석원 디렉터를 임명했다고 16일 알렸다.

임석원 연구소장은 1993년 삼성그룹 공채로 삼성항공에 입사해 엔진 설계 업무를 시작했다. 이후 삼성자동차와 르노코리아에서 30년 이상 파워트레인과 신차 개발을 맡아왔다.

2022년부터는 오로라 프로젝트 차량 총괄 엔지니어(CVE)를 맡아 그랑 콜레오스와 필랑트 출시를 이끌었다.

르노코리아는 임 연구소장이 신차 개발 경험과 글로벌 협업 역량을 바탕으로 전동화 모델 개발과 개발 기간 단축 과제를 수행할 것으로 보고 있다.

회사는 중장기 전략 '퓨처레디(futuREady) 플랜'에 따라 2029년까지 매년 전동화 모델 1종을 국내에 출시할 계획이다. 2028년부터는 차세대 전기차를 부산공장에서 생산한다는 방침이다.

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신차 개발 기간도 단축한다. 콘셉트 결정부터 생산까지 2년 이내로 줄이는 것이 목표다.

또 2027년 소프트웨어 정의 차량(SDV) 출시를 시작으로 자율주행 레벨2++와 인공지능 기반 차량(AIDV) 전환을 추진한다. 이를 위해 연구진과 글로벌 파트너사 간 협업 체계를 확대할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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