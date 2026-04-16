미래에셋증권, 1Q 퇴직연금 4조원 유입…"전 금융권 1위"

미래에셋증권은 올해 1분기 전 금융권에서 유일하게 4조원 규모의 퇴직연금 적립금 신규 유입을 기록했다고 16일 밝혔다.

금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면 올해 1분기 퇴직연금 시장으로 유입된 신규 자금은 총 13조원인데, 이 중 3분의1(33%)에 해당하는 4조3426억원이 미래에셋증권으로 유입됐다.

이번 공시에서 4조원 이상의 신규 자금이 유입된 사업자는 전 금융권의 42개 사업자를 통틀어 미래에셋증권이 유일하다.

또한 미래에셋증권은 DC(확정기여형)·IRP(개인형퇴직연금) 적립금 규모에서도 합산 36조7767억원으로 전 금융권 1위를 기록했다.

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미래에셋증권 관계자는 "이번 결과는 미래에셋증권을 믿고 노후를 맡겨주신 고객님들이 만들어낸 성과"라며 "고객 한 분 한 분의 은퇴 이후가 더 풍요로울 수 있도록, 운용 역량과 서비스 체계를 끊임없이 고도화해 나가겠다"고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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