16일 최고위원회의 모두 발언

송언석 국민의힘 원내대표는 16일 "경찰은 야당 수사는 직접 챙기고, 여당 수사는 뭉개기 수사를 하겠다는 의도를 보이고 있다"며 주요 정치적 사건과 관련한 경찰의 편파 수사를 비판했다.

이날 최고위원회의에서 송 원내대표는 "검경 합수본의 전재수 일병 구하기에 이어 이번에는 경찰의 정원오 일병 구하기 수사 의혹이 제기되고 있다"며 "국민의힘 김재섭 의원에 대한 정 후보의 고발 건은 서울 경찰청이 직접 끌어올려 들여다보고 있고, 정 후보의 여론조사 왜곡 공표 건은 성동경찰서로 이관했다"며 이같이 비판했다.

이어 "'전재수 일병 구하기' 합동수사에 이어 '정원오 봐주기 수사'까지 현실화된다면 경찰은 더 이상 국가수사기관으로서 자격이 없어진다"며 "살아있는 권력 수사에서 완전히 손을 떼야만 할 것"이라고 경고했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.4.16 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 후보로 서울시장에 출마한 정 후보에 대해서도 "존재하지 않는 지지율을 창조해서 서울시민을 기만했다"며 "정봉주·장예찬 사례는 숫자를 취사선택한 문제지만 정 후보는 숫자를 창조 가공한 문제이기에 사안이 훨씬 엄중하다"고 말했다.

송 원내대표는 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원에 대해서도 비판의 수위를 높였다. 그는 "통일교 측으로부터 고가의 시계를 받았는지를 묻는 질문에 '이미 종결된 사안'이라는 말만 되풀이하고 있다"며 "합수본 수사는 종결되었을지라도 부산 시민들의 마음속 의구심은 종결된 게 아니다"고 말했다.

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이어 "부산 발전특별법을 통과시키겠다고 호언장담했던 몇 주 전의 본인의 발언에 대해서도 책임지기 바란다"고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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