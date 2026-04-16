중화항공·현지 여행업계와 협력 강화

팸투어로 상품 출시 가속

한국관광공사는 대만 방한객 200만명 시대 안착과 올해 232만명 유치를 목표로 현지 여행업계, 항공사와 협력을 강화하고 중부권 관광상품 개발과 팸투어를 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

지난 3월 27일 대만에서 진행한 현장 세일즈 행사 중 여행 업계 간담회. 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

지난해 대만 방한객은 189만명을 기록했다. 공사는 대만을 방한 외래객 3위 시장이자 지방 방문 비중이 높은 핵심 시장으로 보고 올해 유치 목표를 232만명으로 잡았다.

공사는 16일부터 21일까지 대만 여행업계와 언론매체를 초청해 강원, 세종, 충북, 충남 등 중부지역 중심 팸투어를 진행한다. 공사 타이베이지사가 추진 중인 '중부관광의 해' 대표 콘텐츠를 활용해 관광상품 개발을 추진하고, 양국 여행업계 간 B2B 상담회를 통해 상품 판로 개척과 모객 확대도 지원할 계획이다.

앞서 박성혁 한국관광공사 사장은 지난달 26일부터 28일까지 대만을 찾아 주요 여행업계와 항공사를 상대로 현장 세일즈를 벌였다. 중화항공과 면담에서는 부정기편 운항과 연계한 지역관광 상품 활성화, 지방공항 노선 확대 방안을 협의했다. 현지 여행사 간담회에서는 대만 방한객 232만명 유치를 위한 공동 선언식도 열었다.

이번 팸투어는 지난달 대만 현지 세일즈를 통해 구축한 업계 네트워크를 바탕으로 중부권 특화 관광상품 기획과 출시를 본격화하기 위해 마련됐다.

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박성혁 한국관광공사 사장은 "대만은 방한 외래객 3위 시장이자 지방 방문 비중이 높은 핵심 시장"이라며 "중부관광의 해를 계기로 대만 방한 수요와 지역 방문 확대를 이끌고 올해 목표인 232만명 달성에 총력을 기울이겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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