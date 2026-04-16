SNS에 자신을 예수 빗댄 이미지 게재

신성 모독 논란 재점화…교황 비판도

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신과 예수가 함께 등장하는 인공지능(AI) 생성 이미지를 또다시 공개해 파문이 불거질 것으로 보인다. 앞서 그는 자신을 예수로 비유하는 듯한 AI 이미지를 올려 미국 정치권 내 논란이 커진 바 있다.

15일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'에 한 AI 생성 이미지를 게재했다. 해당 이미지는 예수가 트럼프 대통령을 안고 있는 모습, 예수 같은 복장을 한 트럼프 대통령이 물 위를 걷는 모습 등이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 게재한 인공지능(AI) 생성 이미지. 트루스 소셜 캡처 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이미지들을 공유하며 "급진 좌파 미치광이들은 이것을 좋아하지 않을 수도 있지만 나는 괜찮다고 생각한다"고 주장했다.

트럼프 대통령을 예수에 빗댄 이미지들은 그의 열렬한 지지자들이 만드는 것으로 알려졌다. 해당 이미지들에는 '신이 트럼프 카드를 꺼내신 게 아닌가', '나는 종교적인 사람이 아니지만 악마적이며 어린이를 희생시키는 괴물이 드러나고 있는 모습을 보면 신이 개입하고 있다' 등 설명 문구가 달리기도 했다.

트루스 소셜 캡처 원본보기 아이콘

앞서 트럼프 대통령은 지난 13일 자신을 '신격화'한 이미지를 게재해 논란이 불거진 바 있다. 예수 같은 복장을 한 그가 남성의 이마에 손을 짚고 기적을 행사하는 듯한 광경이었다. 이를 두고 비판이 커지자 게시글은 12시간 만에 삭제됐다.

트럼프 대통령은 "예수가 아니라 사람을 낫게 하는 의사의 모습을 표현한 것"이라며 해명했지만, 논란은 사그라지지 않았다.

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한편 트럼프 대통령은 최근 교황과 갈등을 빚고 있기도 하다. 앞서 그는 이란 공습을 비판한 레오 14세 교황을 향해 "범죄 문제에 나약하고 외교 정책도 형편없다"고 질타했다. 이에 대해 교황은 "트럼프 행정부는 두렵지 않으며, 전쟁 반대 입장을 계속 유지할 것"이라고 반박했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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