맞춤형 혜택 알림 제공

자비스앤빌런즈는 비대면 세무 플랫폼 삼쩜삼이 정부 혜택을 고객 개개인에 맞춰 안내하는 '삼쩜삼 정부 혜택알리미'를 출시했다고 16일 밝혔다.


정부의 혜택알리미는 행정안전부가 소득과 거주지 정보 등 자격 요건을 분석해 개인이 놓치기 쉬운 공공과 지방자치단체(지자체)의 혜택을 찾아주는 정부 서비스로, 청년·구직·임신·출산 등 다양한 분야에서 약 6000여개까지 확대됐다.

'삼쩜삼 정부 혜택알리미' 관련 이미지. 자비스앤빌런즈

'삼쩜삼 정부 혜택알리미' 관련 이미지. 자비스앤빌런즈

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'삼쩜삼 정부 혜택알리미'는 북마크 저장과 고객 유형별 맞춤 알림 발송 등 삼쩜삼만의 편의 기능을 추가했다. 직업과 가족 구성, 관심사 등 간단한 설문을 완료하면, 본인에게 맞는 정부와 지자체 혜택을 자동으로 연결해 준다. 여기에 ▲신청 접수 ▲처리 상황 ▲보완 필요 여부 등을 추적할 수 있다.


개인에게 적합한 혜택을 먼저 추천해 주는 알림 서비스도 도입할 예정이다. 5월부터는 혜택 관련 질의응답을 지원하는 '인공지능(AI) 에이전트 챗봇'도 공개한다.

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자비스앤빌런즈 관계자는 "놓치기 쉬운 혜택을 먼저 찾아 고객들이 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 서비스 품질과 편의를 높여가겠다"고 했다.


최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
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