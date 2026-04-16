"나라사랑카드 발급 등 금융 역할 지속"



신한카드는 육군본부와 군 장병을 위한 복지 및 문화 지원 방안에 대해 의견을 교환하는 간담회를 가졌다고 16일 밝혔다.

서울 중구 신한카드 본사. 신한카드 AD 원본보기 아이콘

간담회엔 김규하 육군 참모총장, 장희열 육군본부 인사 참모부장, 박창훈 신한카드 사장 등이 참석한 가운데 서울 용산로 카우스호텔에서 이날 진행됐다.

육군본부는 신한카드가 추진해 온 군 부대 내 '아름인도서관' 설립 등 장병대상 금융·복지서비스 제공에 대해 감사의 의미로 기념품을 전달했다. 양 측은 지속적인 군 장병 복지 및 문화 지원 관련 사항에 대해 의견을 나눴다.

신한카드는 사회공헌사업인 아름인도서관을 2019년부터 꾸준히 지원했다. 육군제1군단, 육군수도군단, 제1보병사단 등 현재까지 총 7개 군부대에 도서관을 개관했다.

특히 올해 개관할 예정인 익산 육군부사관학교와 인제 제12보병사단 도서관은 장병 자녀들을 위한 문화공간 수요까지 반영해 가족 단위로 이용할 수 있도록 조성할 예정이다.

이밖에 오는 8월엔 군 장병 1000여명을 초청해 마술 공연을 진행하는 등 군인들의 문화·여가를 지원하는 프로그램도 확대한다는 계획이다.

한편 신한카드는 신한은행과 함께 나라사랑카드 3기 사업에 참여해 '신한나라사랑카드'를 발급하고 있다.

앞서 1기(2007~2015년) 사업에 단독으로 참여했던 경험을 살려 차별화된 서비스를 제공하고 있다는 게 회사 측 설명이다.

결제 금액 관계없이 P.X(군마트) 이용 시 매일 20% 할인이 적용된다. 소액·반복 결제가 많은 장병 소비 패턴을 고려해 건당 3만원 미만 결제 건에 대해 최대 월3만원까지 할인 한도를 제공해 혜택을 강화했다.

편의점 20% 할인, 대중교통 이용 20% 캐시백을 비롯해 통신·배달·모빌리티·온라인동영상서비스(OTT)·패션 등 20대가 선호하는 업종 전반에 걸친 할인 혜택을 담았다.

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신한카드 관계자는 "아름인 도서관 지원을 통해 군 장병의 노고에 감사함을 전하기 위해 노력해왔다"며 "앞으로도 군과의 협력을 바탕으로 나라사랑카드 등 군인 금융 편의성과 복지 향상을 위한 금융의 역할을 할 계획"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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