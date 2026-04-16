오는 19일부터 다음 달 초까지
4만6000여 판 확보

홈플러스가 계란값 안정에 기여하기 위해 오는 19일 국내 대형마트 최초로 '태국산 신선란'을 판매한다고 16일 밝혔다.


태국산 계란이 국내 유통 채널을 통해 소비자에게 직접 판매되는 것은 이번이 처음이다.

농림축산식품부가 미국 내 조류인플루엔자 발생으로 대체 수입한 '태국산 신선란' 중 4만6000여 판을 확보해 전국 홈플러스와 일부 홈플러스 익스프레스 매장에서 판매한다. 오는 19일부터 다음 달 초까지 6차례에 걸쳐 순차적으로 물량을 들여온다.


지난 1월 '홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브' 강서점 계란 매대. 홈플러스

지난 1월 '홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브' 강서점 계란 매대. 홈플러스

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가격은 30구 한 판에 5890원으로 국내산 특란 한 판 가격(7990원)의 74% 수준이다. 고물가로 비교적 저렴한 수입산 계란에 대해 관심이 높아진 만큼, 1인당 구매 가능 수량은 2판으로 한정해 최대한 많은 고객이 구매할 수 있도록 한다.

'태국산 신선란'은 국내 소비자에게 익숙한 갈색란이며, 국내산 계란 크기로는 특란에 해당된다. 한국농수산식품유통공사를 통해 사전에 품질이 검증된 상품으로 수입 후 엄격한 검역과 정밀 위생검사, 세척, 소독 절차를 거쳐 소비자에게 판매된다. 유통 전 과정에서 냉장 온도를 유지해 신선도를 확보한 것으로 알려졌다.


홈플러스는 약 5년 전부터 대형마트 단독으로 수입산 계란을 취급해 물가안정에 앞장서 왔다. 2021년, 2024년, 2026년 판매한 미국산 계란을 비롯해 2023년에 판매한 스페인산 계란을 전량 완판했다.

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남기범 홈플러스 낙농&식재료팀 바이어는 "유통 채널로써 물가안정에 대한 사명감을 갖고 농림축산식품부와 지속적으로 협업해 수입산 계란을 판매하고 있다"며 "앞으로도 고객들의 상품 선택권 확대를 위해 다양한 가격·유형의 계란을 선보일 수 있도록 계속해서 노력해 나가겠다"고 말했다.


한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
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