미국이 이란을 상대로 호르무즈 해협을 봉쇄하는 가운데 유조선이 페르시아만(걸프 해협) 방면으로 지나간 첫 사례가 나왔다.

15일(현지시간) 선박 추적 사이트 마린트래픽에 따르면 이날 몰타 선적의 초대형원유운반선(VLCC) 아기오스파누리오스Ⅰ호가 호르무즈 해협을 통과해 서쪽으로 갔다.

호르무즈 해협 지도. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이란 시간 오전 0시58분께 이 배의 자동식별장치(AIS) 상태가 '정박 중'에서 '엔진 가동 중'으로 바뀌었으며, 5시21분께 해협을 지나갔다. 이어 6시6분께 페르시아만으로 진입했으며, 16일 이라크 바스라에 입항할 예정이다.

이날 앞서 미군 중부사령부는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "미국이 이란 항구를 드나드는 선박 봉쇄를 시행한 지 48시간 동안 미군을 통과한 선박은 한 척도 없었다"며 9척의 선박이 이란 항구나 연안으로 회항했다고 밝혔다.

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다만 뉴욕타임스(NYT)는 선박 추적 정보 업체 케이플러의 해운 데이터를 인용해 지난 13~14일 이란과 관련 없는 선박의 해협 통과는 12척 이상이라고 보도했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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