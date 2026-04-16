용인시, 수지구 현암초 빗물 순환형 천연잔디 운동장 조성

청소년·노인 등 지역 주민 위한 생활 속 공원이자 쉼터로 탈바꿈

이상일 시장 "학교, 기후위기 대응 거점이자 주민의 생태 휴식처 될 것"

경기 용인특례시(시장 이상일)가 기후위기에 취약한 노약자 등을 위해 일부 학교 운동장을 무더위 쉼터 등 기후위기 대응의 거점 공간으로 조성한다.

현암초 빗물 순환형 천연잔디 운동장 조감도. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 국비 3억원 등 총사업비 6억원을 들여 '운동장 기후적응 그린존 조성사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.

앞서 시는 2026년 기후에너지환경부의 기후위기 취약계층 지원사업 공모사업에 선정돼 국비 3억원을 확보했다.

기후위기로 여름철 폭염이 기승을 부림에 따라 온열질환자가 급증하는 등 취약계층인 아동, 노인 등의 건강과 안전을 위한 시설투자를 확대하겠다는 것이다.

시는 공공재인 학교시설을 활용한 '운동장 기후적응 그린존 조성사업'을 추진, 수지구 죽전1동에 있는 현암초등학교를 기후위기 취약계층을 위한 거점 공간으로 조성하기로 했다.

현암초에는 빗물 순환형 천연잔디 운동장이 조성된다. 빗물 순환형 천연잔디는 비가 오면 빗물을 저장해 이를 잔디 생육 등 관리에 활용하는 장치다.

빗물 순환형 천연잔디 운동장은 별도의 관수를 설치하지 않고도 잔디를 안정적으로 관리할 수 있고 집중호우 때엔 침수 피해 예방, 도심 속 열섬현상을 완화하는 데 도움을 준다는 평가를 받고 있다.

시는 또 학교 주변 유휴공간에 나무를 심고, 휴게시설을 설치해 지역 주민을 위한 무더위 쉼터를 마련할 방침이다. 운동장 일부 구간에는 친환경 포장을 적용한 트랙을 조성할 예정이다.

이에 따라 현암초는 학교 수업이 끝난 오후와 주말에 학교 운동장을 개방한다. 이 학교의 무더위 쉼터 등은 청소년, 노인 등 지역 주민을 위한 생활 속 공원의 역할을 하게 된다.

시는 2024년 처인구 성산초에 빗물 순환형 천연잔디 운동장을 조성했으며, 기흥구 언남초에도 천연단지 운동장을 구축할 예정이다.

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이상일 시장은 "학교 공간이 교육 환경에 저해되지 않는 범위 안에서 지역 주민들이 편안하게 쉴 수 있는 생활 속의 쉼터가 되고 도심 속 숲의 기능을 하도록 바꾸는 것은 매우 의미 있는 일"이라며 "사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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