휴전 연장 요청한 적 없다고 설명

캐럴라인 레빗 미 백악관 대변인. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

백악관은 오는 이란과 2차 종전 회담 논의가 생산적으로 진행되고 있다며, 다음 회담 장소는 파키스탄이 유력하다고 밝혔다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 15일(현지시간) 백악관 브리핑에서 2차 회담 장소에 대해 "아마 지난번과 같은 장소(파키스탄 이슬라마바드)가 될 가능성이 매우 높다"고 말했다.

또 이란과 휴전 기간 연장을 검토한 적도 없다고 바로 잡았다. 미국과 이란의 휴전 기간은 21일 종료된다. 양측이 중재국을 통해 2차 회담 세부 사항을 논의 중인 가운데 휴전을 2주 더 연장할 수 있다는 보도가 나왔다.

레빗 대변인은 "오늘 아침 우리가 휴전 연장을 공식 요청했다는 잘못된 보도가 몇 건 있었는데 현재로선 사실이 아니다"며 "우리는 여전히 협상과 회담에 매우 전념하고 있다"고 말했다.

이어 "이 대화들은 생산적이며 현재도 계속되고 있다"고 덧붙였다. 이란과의 2차 회담을 위한 논의가 잘 진행되고 있기 때문에 휴전을 연장할 필요가 없다는 것으로 읽힌다.

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다만 2차 회담 가능성에 대해서는 신중한 태도를 보였다. 레빗 대변인은 "대면 회담 가능성에 대한 보도도 봤는데, 그런 논의가 진행 중이지만 공식 발표가 있을 때까지 아무것도 확정된 것은 아니다"고 설명했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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