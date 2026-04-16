내주 케빈 워시 의장 후보자 인사청문회

도널드 트럼프 미국 대통령. 백악관 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 다음 달 의장직 임기가 끝난 뒤에도 Fed 이사직에서 물러나지 않으면 해고하겠다고 밝혔다.

이날 폭스비즈니스방송에 따르면 트럼프 대통령 전날 이 매체와 진행한 인터뷰에서 파월 의장이 물러나지 않을 경우를 전제로 "그렇다면 내가 그를 해고해야 한다"고 말했다. 이어 "지금까지 해고를 참아왔다"며 "나는 그를 해고하길 원해왔지만, 논란이 되고 싶지 않았다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 취임 후 파월 의장을 향해 기준 금리 인하를 계속 요구해왔다. 그러나 파월 의장이 이끄는 Fed가 독립성을 강조하며 통화정책을 펼치자 그를 해임하겠다고 위협해왔다.

파월 의장의 임기는 다음 달 15일 만료되며, 이사 임기는 2028년 1월이다. 보통 관례상 Fed 의장은 임기 종료 후 이사직에서도 물러난다. 앞서 파월 의장은 청사 개보수 비용 과다 사용 의혹과 관련한 연방 검찰 수사가 종료되지 않으면 사임하지 않겠다고 밝힌 바 있다.

또 트럼프 대통령은 케빈 워시 Fed 후보자의 인준 가능성에 대한 질문에 "그렇게 되길 바란다"며 "틸리스 의원은 미국인이다. 그는 무엇을 할지 알고 있다. 어떻게 될지 지켜보자"고 답했다.

트럼프 대통령은 파월 의장 후임으로 케빈 워시 전 연준 이사를 지명했다. 케빈 후보자의 인사청문회가 오는 21일 예정되어 있으나 인준은 미지수다.

톰 틸리스 공화당(노스캐롤라이나) 상원의원이 파월 의장에 대한 수사가 중단되기 전에는 워시 후보자의 인준에 반대하겠다는 입장을 고수하고 있어서다.

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아울러 트럼프 대통령은 올해 말에 기준금리가 인하될 것이라고 보느냐는 질문에는 "케빈이 맡게 되면 그럴 거라고 생각한다"고 답했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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