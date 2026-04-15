지지자에 감사…도정 복귀해 민생 집중

김영록 전라남도지사는 15일 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 결과와 관련, "시도민의 선택을 겸허히 받아들인다"며 "그동안 보내준 지지와 성원에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

김 지사는 "전남·광주의 낙후와 소멸 위기를 극복하기 위해 통합을 제안하고 최선을 다했지만, 선택을 받지 못한 것은 전적으로 저의 부족함 때문이다"며 고개를 숙였다.

이어 "저를 도와 함께해준 신정훈 국회의원, 강기정 광주시장, 이병훈 호남특위 수석부위원장을 비롯한 지지자 여러분께 죄송하고 감사한 마음을 전한다"며 "앞으로 도정에 복귀해 통합 과정에서 발생한 혼선과 불편을 최소화하고, 어려운 서민경제를 살리는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

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또 "전남·광주가 미래 첨단산업의 중심지로 도약하고 청년이 돌아오는 지역으로 거듭나길 바란다"고 덧붙였다.

더불어민주당 전남광주특별시장 후보로 선출된 민형배 의원에 대해선 "반드시 성공하길 기원한다"며 "필요하다면 저의 모든 역량과 지혜를 보태겠다"고 밝혔다.

김 지사는 "도지사 임기를 마친 뒤에는 한 사람의 시민으로 돌아가 지역 발전을 위해 함께하겠다"며 "시·도민과 일상을 함께하며 살아가겠다"고 말했다.

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한편 김 지사는 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 민형배 의원에게 패배한 뒤 만 하루가 지난 이 날 "경선 시스템에 오류가 있다"며 중앙당 재심 신청을 냈다가 최종 철회했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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