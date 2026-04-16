교통사고 줄었지만 사망자는 늘었다…"고령화 영향"

경찰청·도로교통공단, 교통사고 통계자료 발표

"고령 운전자·보행자 늘어나며 사망자 수 늘어"

지난해 교통사고 건수와 부상자는 전년 대비 줄었지만 사망자는 다소 늘어난 것으로 나타났다. 경찰은 급격한 인구 고령화에 따른 고령 운전자·보행자 증가 영향으로 분석했다.

경찰청과 한국도로교통공단은 2025년 교통사고 통계자료를 16일 공개했다. 사고는 전년 대비 1.3% 감소한 19만3889건, 부상자는 2.4% 줄어든 27만1751건으로 집계됐다. 사망자는 2549명으로 1.1% 늘었다. 고령 운전자로 인한 사망자가 10.8% 증가한 것이 주된 원인으로 분석됐다.

지난해 고령 운전자 교통사고는 4만5873건으로 전년 대비 8.3% 늘었다. 사망자는 843명으로 10.8% 증가했다. 고령 보행자 교통사고도 1만1498건으로 1.7% 증가했는데, 이 같은 흐름은 고령인구가 1년 새 993만에서 1051만명으로 5.8% 증가하는 등 고령화에 따른 사회 구조적 변화에 따른 것으로 평가됐다. 고령 운전면허 소지자 수도 517만명에서 563만명으로 8.9% 늘었다.

이 기간 음주운전 교통사고는 1만351건으로 6.2%, 사망자는 121명으로 12.3% 각각 줄었다. 경찰은 음주 측정 방해 행위 처벌과 음주운전 방지장치 도입에 따른 영향으로 보인다고 해석했다. 특히 5년 전인 2021년 사망자가 206명이었다는 점을 고려하면 40% 넘게 감소한 수치다.

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이서영 경찰청 생활안전교통국장은 "고령 인구와 운전자가 지속해서 늘고 있어 고령 운전자와 보행자의 사고 예방을 위해 고령자 중심의 교통안전 대책이 필요하다"며 "지역별 노인 동아리에 교통안전반장을 둬 교육·홍보에 나설 예정이며 안전용품도 배포할 예정"이라고 설명했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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