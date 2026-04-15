삼성전자 사옥 앞서 1인 피켓 시위

"노조, 성과급 만족할 줄도 알아야"

삼성전자 노동조합의 과도한 성과급 요구에 대한 사회적 비판 여론이 높아지고 있는 가운데 삼성전자 서초사옥 앞에선 노조를 성토하는 1인 피켓 시위도 벌어졌다.

60대 남성 박모씨가 15일 서울 서초동 삼성전자 사옥 앞에서 삼성전자 노동조합을 비판하는 1인 피켓 시위를 벌이고 있다. 독자 제공 AD 원본보기 아이콘

15일 업계에 따르면 60대 남성 박모씨는 이날 서울 서초동 삼성전자 사옥 앞에서 피켓 시위를 진행했다. 박씨는 '삼성전자 노조에 고함'이라고 쓴 피켓을 들었다.

그는 "(노조는) 때론 만족할 줄 알아야 한다"며 "현재의 성과가 그대들만의 초과 능력으로 이뤄진 것이 아니다"라고 주장했다. 그는 "본인은 보수주의자도, 진보주의자도, 주주도 아니며 '삼성'을 사랑하는 사람"이라며 노조위원장 면담을 요청했다.

앞서 삼성전자 사측과 노조는 추가 임금협상 및 단체협약(임단협)을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 특히 노조는 사측에 올해 전체 영업이익의 15%를 성과급으로 요구했다. 노조 요구를 금액으로 환산하면 40조 원이 넘을 것으로 예상된다.

최승호 삼성초기업노조 위원장은 14일 라디오 인터뷰에서 "애초 20%를 기준으로 교섭을 시작해 15%로 조정한 것"이라며 "기존 경제적 부가가치(EVA) 기준 성과급은 대외비라 기준을 알 수 없다"고 말했다.

또 "연봉의 최대 50%라는 상한선 때문에 회사가 성과를 내도 보상이 제한되는 문제가 있다"며 상한 폐지를 요구했다. 삼성전자 노조는 임단협 합의가 이뤄지지 않으면 오는 5월21일부터 6월7일까지 18일간 총파업을 벌이겠다는 계획이다.

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한편 노조가 요구하는 성과급 규모는 지난해 삼성전자가 주주들에게 실시한 배당 11조1000억원의 4배에 달한다. 또 연구개발비로 쓴 37조7000억원보다도 많다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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