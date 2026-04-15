남북 대화 재개 노력 설명, 중국 역할 당부

한중관계·국방 교류 협력 등 논의

안규백 국방부 장관은 15일 서울 국방부에서 다이빙 주한중국대사를 접견하고 한중 국방교류 협력과 한반도, 지역정세 등에 관한 의견을 나눴다.

안규백 국방부 장관이 15일 서울 용산구 국방부를 방문한 다이빙 주한 중국대사를 접견하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

안 장관과 다이빙 대사는 2026년을 '한중 관계 전면복원의 원년'으로 만들자는 지난 1월 한중 정상회담의 의미를 상기하며, 양국 간 국방교류 협력이 원만하게 진행될 수 있도록 협조하기로 했다.

안 장관은 한반도 평화공존을 위해 남북 간 신뢰를 회복하고 북한과 대화를 재개하고자 하는 우리 정부의 일관된 노력을 소개하고, 중국 정부의 건설적인 역할을 당부했다.

다이빙 대사는 한중 관계와 국방교류 협력의 중요성, 양국 간 긴밀한 소통의 필요성에 공감하면서 한국 정부가 2014년 이래 중국군 유해송환에 지속해 협조해주고 있는 것에 대해 감사를 표했다.

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안 장관과 다이빙 대사는 양국 국방교류 협력의 지속적 발전을 위해 향후에도 긴밀히 소통하기로 했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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