시진핑 주석, 또 럼 베트남 서기장과 정상회담

시진핑 중국 국가주석이 중국을 국빈 방문 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장과 만나 일방주의에 함께 반대해야 한다고 강조하며 지속적인 협력관계를 당부했다.

시진핑 중국 국가주석과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 열린 럼 서기장과 정상회담에서 "베트남과 초심을 유지하고 우정을 이어가며, 단결하고 협력·상호지원하길 바란다"고 말했다.

그는 특히 럼 서기장의 베트남 국가주석 취임을 축하하며 "(국가주석) 선출 후 가장 먼저 중국을 방문한 것은 중-베트남 관계 발전에 대한 중시를 보여준다"며 "사회주의 제도와 공산당의 집권 지위를 수호하는 것은 중국과 베트남 양당의 가장 큰 공동이익"이라며 '전략적 운명공동체' 구축에 속도를 내자고 말했다.

시 주석은 "일방주의와 보호주의에 공동으로 반대하며 글로벌 자유무역 체제와 산업 및 공급망의 안정적이고 원활한 흐름을 유지해야 한다"며 사실상 미국을 겨냥한 공동 대응 필요성을 강조했다.

시 주석은 경제 협력에서 전통적인 인프라 연결 외에도 인공지능(AI), 반도체, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술 분야의 협력을 강조했다. 인적 교류 활성화를 위해 2026∼2027년을 '중·베트남 관광 협력의 해'로 선포할 것을 제안하기도 했다.

이에 럼 서기장은 "베트남에 있어 중국과의 관계 발전은 객관적인 요구이자 전략적 선택이며 최우선 순위"라고 화답했다.

그는 '하나의 중국' 정책에 대한 지지를 재확인하고, 철도 등 인프라와 무역·투자 분야에서 높은 수준의 협력을 희망한다고 밝혔다.

또한 "지역 협력을 강화해 육지 경계를 더 잘 관리하고 해상 평화를 유지하기를 원한다"며 남중국해 상에서의 갈등 관리를 간접적으로 언급하기도 했다.

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양국은 회담 직후 공급망 협력, 해관(세관), 사법, 미디어 등 광범위한 분야에서 다수의 양해각서(MOU)를 체결했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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