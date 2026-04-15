현대위아, 현대로템에 방산 부문 매각 방안 검토

공작기계사업 매각 9개월 만에 추가 개편 검토

현대위아가 현대차그룹 계열사 현대로템에 방위산업 부문을 매각하는 방안을 검토 중이다.

15일 업계에 따르면 현대위아는 현대로템에 방산 사업 부문 매각 방안을 검토 중이며, 매각 작업을 연내 마무리하는 것이 목표인 것으로 알려졌다.

익명 커뮤니티 등에서는 현대위아가 그룹 사업 조정의 일환으로 매각 실무작업에 착수했다는 전언이 나오고 있다.

현대위아는 지난해 7월 공작기계사업의 매각과 분사 절차를 완료한 지 9개월 만에 추가로 사업 구조 개편을 검토하고 있다. 방산 사업을 매각하면 열관리와 로봇 중심으로 사업을 이어갈 수 있게 된다.

방산 부문은 1976년 현대위아 설립 때부터 이어진 사업이다. K9 자주포의 포신, K2 전차의 주포 등 대구경 화포를 주력으로 생산하고 있다. 지난 2022년 1857억원이었던 방산 매출은 지난해 4000억원 수준으로 증가했다.

이번 매각이 성사되면 현대로템은 현대위아의 대구경 화포 생산 핵심 기술 등 방산 역량을 흡수해 경쟁력을 강화할 것으로 전망된다.

AD

현대위아와 현대로템 측은 매각 여부와 관련해 "검토 중이며 확정된 것은 없다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>