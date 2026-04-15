안민석 경기도교육감 예비후보 "안전은 국가의 책임"

단원고 4.16기억교실 찾아 희생자 추모·유가족 위로

안민석 경기도교육감 예비후보가 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 안산시 단원구에 위치한 '단원고 4.16기억교실'을 찾아 희생자들을 추모하고 "끝까지 기억하고, 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 해야 한다"고 강조했다.

안민석 경기도교육감 예비후보가 15일 단원고 4.16기억교실을 찾아 희생 학생들의 기록을 살펴보고 있다. 안민석 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

안 예비후보는 이날 경기도교육청 4.16생명안전교육원에서 열린 '단원고 4.16기억교실 국제학술대회'에 참석한 뒤 기억교실을 둘러보며 "유가족과 생존자들에게 위로의 뜻을 전하고, 진실 규명과 재발 방지가 우리 사회의 책임"이라고 밝혔다.

안 예비후보는 노란 리본과 포스트잇, 주인이 떠난 책상 위에 놓인 꽃들을 하나하나 살피며 숙연한 태도로 참배했다. 그는 이 자리에서 "이곳은 단순히 과거에 멈춰버린 시간이 아니라, 우리가 끝까지 기억하고 성찰해야 할 '책임의 공간'"이라며 "아이들을 지키지 못한 사회의 어른으로서 부끄러움과 책임을 잊지 않는 것에서부터 진정한 교육의 변화가 시작되어야 한다"고 강조했다.

안민석 경기도교육감 예비후보가 15일 단원고 4.16기억교실을 둘러보며 희생 학생들을 추모하고 있다. 안민석 예비후보 제공 원본보기 아이콘

이어 "세월호 참사는 시간이 흐른다고 해서 결코 가벼워질 수 없는 우리 사회의 깊은 아픔"이라며 "유가족과 생존자들이 겪고 있는 고통에 끝까지 함께하며, 그들의 목소리가 교육 정책의 중심에 서도록 하겠다"고 약속했다.

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그러면서 안 예비후보는 "진실은 끝까지 밝혀져야 하고, 같은 비극이 다시는 반복되지 않도록 하는 것이 우리 사회의 책무"라며 "아이들의 희생이 헛되지 않도록 안전한 학교와 사회를 만드는 데 책임을 다하겠다"고 말했다.

안민석 경기도교육감 예비후보가 15일 단원고 4.16기억교실을 둘러보며 희생 학생들을 추모하고 있다. 안민석 예비후보 제공 원본보기 아이콘

한편, 안 예비후보는 형식적 교육을 넘어 재난 상황에 즉각 대응할 수 있는 실천 중심 안전교육을 강화하고, AI 기반 위험 징후 조기 감지와 교육감 직속 위기 대응 시스템 구축, 심리 지원까지 포함한 학교 안전망을 마련해야 한다고 덧붙였다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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