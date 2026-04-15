민주당 충남지사 후보에 박수현 확정…국힘 김태흠 지사와 대결
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결선 끝에 양승조 후보 꺾고 최종 후보로
박수현 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거 민주당 충남지사 후보로 확정됐다.
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소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 15일 오후 서울 여의도 당사에서 결선 투표 결과 박 의원이 당 충남지사 후보로 선출됐다고 밝혔다.
박 후보는 지난 13일부터 진행된 경선 결선 끝에 양승조 후보를 꺾고 최종 후보가 됐다.
박 후보는 국민의힘 소속 김태흠 현 충남지사와 본선에서 대결한다. 박 후보의 지역구인 충남 공주·부여·청양은 이번 지방선거와 함께 보궐선거가 치러질 것으로 보인다.
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박 후보는 문재인 정부 당시 청와대 대변인과 국민소통수석비서관을 역임했고, 민주당 정청래 대표 체제에서 당 수석대변인을 지냈다. 제19대 총선에서 민주통합당 후보로 출마해 당선됐고, 22대 총선에서 재선에 성공했다.
한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
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