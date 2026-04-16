3월 외국인 증권투자 동향

미국과 이란 간 전쟁으로 중동발 리스크가 확대된 지난달 외국인 투자자들이 국내 주식을 43조원 이상 팔아치운 것으로 나타났다. 3개월 연속 순매도 행보다.

16일 금융감독원이 공개한 '3월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 외국인 투자자는 3월 중 상장주식 43조5050억원을 순매도했다. 1월(980억원), 2월(19조5580억원)에 이어 3개월 연속 순매도다.

외국인은 코스피 시장에서 43조8880억원을 순매도하고, 코스닥시장에서 3840억원을 순매수했다. 3월 말 기준으로 1576조2000억원을 보유하고 있다. 이는 시총의 30.7% 수준이다.

지역별로는 중동지역이 2000억원 순매수했고, 유럽(-26조4000억원), 미주(-9조8000억원), 아시아(-5조6000억원) 지역에서 순매도가 확인됐다. 국가별로는 카타르(5000억원), 케이맨제도(3000억원)은 순매수, 영국(-16조3000억원), 미국(-9조5000억원)은 순매도했다.

채권은 순회수로 전환했다. 3월 중 외국인은 상장채권 5조4420억원을 순매수하고, 16조3590억원을 만기상환 받아 총 10조9160억원을 순회수했다. 총 채권보유량은 323조8000억원으로 전월 대비 13조5000억원 줄었다.

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지역별로는 미주(9000억원)에서 순투자, 아시아(-7조원), 유럽(-3조4000억원) 지역에서 순회수했다. 보유규모는 아시아 131조2000억원(40.5%), 유럽 120조8000억원(37.3%) 순이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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