신현송 "급격한 환율 변동, 유동성보다 한미 금리차 영향"
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한국은행 총재 인사청문회
신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 과도한 유동성이 원·달러 환율을 끌어올렸다는 지적에 대해 "급격한 환율 변동은 유동성보다 미국과의 금리차가 더 큰 영향을 미친다"고 말했다.
신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.4.15 김현민 기자
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신 후보자는 이날 국회 재정경제위원회 인사청문회에서 "M2로 측정하는 통화량은 은행 예금 등이 지표인데, 이는 내생변수라고 환율과의 관계가 확실하지 않다"며 이같이 말했다.
그는 "유동성 총량보다는 미국과의 금리차가 어쩌면 더 큰 영향을 미친다고 생각한다"고 말했다.
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신 후보자는 "3월처럼 급격하게 환율이 움직일 때는 기존 자본 유출의 총량보다는 선물환을 통한 거래가 상당히 큰 영향을 한다"며 "선물환 거래는 결국 한미 금리차에 좌우되는 것"이라고 덧붙였다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
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