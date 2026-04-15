군공항 이전 문제 등 현안 해결·연대 강조

더불어민주당 민형배 전남·광주특별시장 예비후보가 15일 나광국 무안군수 예비후보 선거캠프를 찾아 힘을 보태며 지역 정치권의 연대 분위기를 강조했다.

15일 오후 2시께 나광국 예비후보 캠프를 찾은 민영배 전남광주특별시장 예비후보. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 방문은 더불어민주당 경선 국면 속에서 후보 간 협력과 지지 기반 확장을 위한 행보로 풀이된다. 특히 전남 무안군의 주요 현안 해결과 지역 발전 방향을 공유하는 자리로 의미를 더했다.

민 예비후보는 캠프 관계자들과 지지자들을 만난 자리에서 "이제 후보자는 시민을 바라보고 시민의 손을 잡아야 한다"며 "정치는 결국 시민의 삶을 바꾸는 일인 만큼 현장의 목소리를 가장 우선해야 한다"고 강조했다. 이어 "나광국 후보 역시 시민과 함께 호흡하며 좋은 결과를 만들어가길 기대한다"고 응원의 뜻을 전했다.

이에 나 예비후보는 민 후보의 방문에 감사를 표하며 지역 현안 해결 의지를 분명히 했다. 그는 "민 후보님과 무안군은 앞으로 많은 대화를 통해 협력해야 한다"며 "군공항 이전 문제와 주청사 문제 등 무안의 미래를 좌우할 핵심 과제들을 반드시 해결해야 한다"고 밝혔다.

특히 "단순한 공약 제시를 넘어 실질적인 성과를 만들어내는 것이 중요하다"며 "새로운 시대에 맞는 정책과 실행력으로 무안에 새로운 물결을 만들어 가겠다"고 강조했다.

정치권 안팎에서는 이번 만남을 두고 지역 내 더불어민주당 후보 간 정책 공조와 상호 지지 가능성을 보여주는 신호로 해석하고 있다. 동시에 무안군의 굵직한 현안들이 선거 국면에서 핵심 의제로 부각되고 있는 만큼, 향후 후보 간 협력과 경쟁 구도가 어떻게 전개될지 관심이 모아지고 있다.

AD

한편 군은 군공항 이전 문제와 전남도청 주청사 관련 이슈 등 지역 발전과 직결된 주요 현안을 안고 있어, 차기 지방선거 과정에서 후보들의 해법과 실행력이 중요한 평가 기준이 될 전망이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>