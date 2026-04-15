하천·저수지·산사태 대비 선제 대응 나서

전남 무안군이 여름철 자연재난에 대비해 인명피해 우려지역 점검에 나섰다. 군은 집중호우와 태풍 등 재난에 대비해 주요 취약지역에 대한 현장 점검을 실시했다고 밝혔다.

무안군이 피해 우려지역 현장점검을 통해 재난 대비에 나섰다. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

김병중 무안군수 권한대행은 15일 현경면 평산리 '현경지구', 청계면 복룡리 '복룡제', 삼향읍 지산리 '지산지구' 등 3개소를 직접 방문해 재해 위험 요소와 대응 태세를 점검했다.

현경지구에서는 제방 축조와 호안 정비 등 하천 정비사업 진행 상황과 침수 위험 요인을 확인했으며, 복룡제에서는 제방 침하와 균열, 누수 여부 등 구조적 안전성을 집중 점검했다. 또 지산지구에서는 사면 붕괴와 낙석, 토사 유실 등 산사태 위험 요소를 살피며 사전 대응 방안을 점검했다.

김 권한대행은 "기후변화로 자연재난의 발생 빈도와 강도가 증가하고 있다"며 "사전 점검과 대비를 통해 인명피해가 발생하지 않도록 취약지역 관리를 강화하겠다"고 말했다.

AD

한편 군은 여름철 자연재난 대책기간을 앞두고 취약지역 시설물 점검과 정비를 지속적으로 추진할 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>