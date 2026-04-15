한림대학교(총장 최양희)가 오는 16일 오후 1시 학내 일송기념도서관 5층 라운지에서 'KELI 플랫폼 & 한림 AI 교육 솔루션 데모데이'를 개최한다.

‘2026 KELI 플랫폼 & 한림 AI 교육 솔루션 데모데이’ 포스터. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 한림대학교가 글로컬대학30 사업의 일환으로 추진해 온 AI 기반 교육 환경 고도화의 주요 성과를 공유하고, 대학 현장에 적용 중인 다양한 AI 교육 솔루션을 학내외에 소개하기 위해 마련됐다.

데모데이는 한림대가 구축해 온 AI 교육 혁신 생태계를 한자리에서 선보이는 행사로, KELI 플랫폼을 중심으로 학생 지원, 교수학습 혁신, 연구 협업에 이르는 다양한 AI 솔루션이 공개된다. 이를 통해 AI 기술이 대학 교육의 전 과정에 어떻게 접목되고 있는지, 또 실제 학습자와 교수자, 대학 운영 전반에 어떤 변화를 만들어내고 있는지를 입체적으로 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

이날 데모데이에서는 통합 기반인 'KELI 플랫폼'과 'AI 교육 포털'을 중심으로 학생, 교원, 교직원을 위한 주요 AI 서비스가 전면 공개된다. 학생 지원 분야 주요 솔루션으로는 ▲AI 코스웨어(의학 'MedLearn-X', 사회의학 'Epi-Learn', 융합과학수사학 'FIST') ▲개인 맞춤형 진로 설계 지원 '커리어 인바디' ▲수준별 학습 지원' AI 수학 튜터' ▲신속 대응 '입학·학사도우미' 등이 소개된다.

아울러 공통 AI 서비스인 'HAI-GPT'를 비롯해 교수자의 수업 운영을 지원하는 'AI 조교', 학습자의 질문 응답과 반복 학습을 돕는 'AI 튜터' 등 다양한 교육 서비스도 함께 시연된다. 참가자들은 행사 시간 동안 전시 부스를 자유롭게 둘러보며 주요 기능을 직접 체험할 수 있으며, 주요 솔루션별 운영 방향과 적용 사례에 대한 구체적인 설명도 제공받는다.

특히 전시 행사와 함께, 구성원들이 서비스를 직접 경험하는 참여형 프로그램으로 운영된다. 행사 시간 동안 전시 부스를 자유롭게 둘러보며 주요 기능을 체험할 수 있으며, 솔루션별 설명과 시연이 함께 진행된다. 또한 주요 방문자를 대상으로 KELI 플랫폼의 운영 방향과 대표 솔루션의 적용 사례를 소개하는 시간도 마련돼, 한림대학교의 AI 교육 혁신 전략을 보다 구체적으로 공유할 예정이다.

한림대학교는 이번 행사를 통해 AI 기술이 단순 보조 수단을 넘어 학습 지원과 교수학습 혁신, 교육행정 전반을 연결하는 통합형 교육 생태계로 확장되고 있음을 보여줄 계획이다. 또한 대학 내 실증 경험을 지역사회 및 유관 기관과 공유함으로써 고등교육 생태계 전반으로 혁신 모델을 확산하는 계기로 삼을 예정이다.

박현제 AI에듀테크센터장은 "이번 데모데이는 KELI 플랫폼과 한림 AI 교육 솔루션의 실제 적용 모습을 학내외에 공유하는 실증적 자리"라며, "학생 지원, 교수학습 혁신, 교육행정 효율화를 아우르는 한림대의 AI 기반 교육 혁신 방향과 성과를 직접 확인할 수 있을 것"이라고 전했다.

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한편, 한림대학교는 글로컬대학 사업을 통해 AI 교육 플랫폼과 다양한 현장 맞춤형 솔루션을 지속적으로 개발·고도화해 왔으며, 이를 바탕으로 대학 교육의 질 제고와 지역사회 확산을 함께 추진하고 있다. 이번 데모데이는 그간의 성과를 집약적으로 선보이는 자리인 동시에, 향후 서비스 고도화와 대외 확산을 위한 점검과 협력의 출발점이 될 전망이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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