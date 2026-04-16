UNIST, 알코올+염증이 간세포 죽이는 스위치 규명…난치성 간질환 신약 표적 제시

몸살이나 독감으로 열이 나는 날 "술 한잔하면 땀이 나서 낫는다"는 말, 과학적으로는 간에 더 치명적일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 몸속 염증 반응이 이미 켜진 상태에서 술이 들어오면 간세포가 평소보다 훨씬 빠르게 죽는 '면역 폭주 스위치'가 작동한다는 사실이 국내 연구진에 의해 처음 규명됐다.

인터페론과 알코올이 ZBP1을 통해 세포 사멸을 유도하는 과정. 감염이나 염증으로 인터페론이 분비된 상태에서 술을 마시면 JNK 신호가 활성화돼 비정상 RNA(Z-RNA)가 급증하고, 이를 면역 센서 ZBP1이 감지해 간세포 사멸을 촉발한다. 여기에 알코올은 평소 Z-RNA를 억제하는 ADAR1 단백질 생성까지 떨어뜨려 간 손상을 더 키우는 것으로 나타났다. 연구진 제공 AD 원본보기 아이콘

이상준 울산과학기술원(UNIST) 생명과학과 교수 연구팀은 라젠드라 카르키 서울대 교수팀, 시밍만 호주국립대 교수팀과 공동으로 알코올과 인터페론(염증 신호)이 만나 간세포 사멸을 폭발적으로 유도하는 분자 기전을 밝혀냈다고 16일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 게재됐다.

핵심은 몸속 염증 신호와 술의 충돌이다. 독감이나 감염, 심한 염증이 생기면 체내에서는 인터페론이라는 면역 신호가 분비된다. 이 상태에서 술을 마시면 간세포 안에서 비정상 핵산 구조인 Z-RNA가 급격히 늘어나고, 이를 선천면역센서 ZBP1(세포 내 비정상 RNA를 감지해 염증 신호를 켜는 단백질)이 감지하면서 간세포 사멸 반응이 촉발된다.

원래는 ADAR1(비정상 RNA를 정리해 면역 과민반응을 막는 단백질)이 Z-RNA를 숨기거나 변형해 이런 과잉 면역 반응을 막아준다. 하지만 연구팀은 알코올이 이 ADAR1의 생성 자체를 일부 방해해, 간세포가 염증성 사멸에 훨씬 취약해지는 것을 확인했다.

"아플 때 술 더 위험" 과학적 입증…치료제 단서도 확보

이번 연구는 왜 독감이나 감염성 질환이 있을 때 음주가 더 위험한지를 분자 수준에서 설명한다. 단순히 술의 독성이 간을 때리는 것이 아니라, 몸이 이미 켜놓은 면역 반응을 술이 증폭시켜 간세포를 스스로 죽게 만드는 구조라는 것이다.

연구팀은 동물실험에서도 이를 입증했다. 실험쥐에서 Z-RNA를 감지하는 ZBP1 단백질을 억제하자, 알코올과 인터페론이 동시에 존재하는 조건에서도 간세포 사멸과 간 손상이 크게 줄었다.

연구진 사진. 좌측부터 UNIST 이상준 교수, 오수현 연구원, 유경주 연구원. UNIST 제공 원본보기 아이콘

또 JNK(세포 스트레스 신호 경로) 신호 경로 억제제를 투여했을 때도 간 손상이 감소했다. 알코올과 염증이 함께 작용하면 JNK 경로가 활성화되고, 이 과정에서 Z-RNA가 만들어져 ZBP1이 켜진다는 점도 이번에 새롭게 밝혀졌다.

즉 이번 연구는 알코올→인터페론→JNK→Z-RNA→ZBP1으로 이어지는 새로운 간 손상 축을 제시한 셈이다. 이는 기존 알코올성 간질환 설명의 중심이었던 TLR4·염증소체 경로를 넘어서는 새로운 통합 모델로 평가된다.

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이상준 교수는 "그동안 술 자체의 독성이 간세포를 직접 손상시키는 것으로 설명돼 왔지만, 알코올이 촉발한 면역 반응이 간세포 사멸을 일으키는 또 다른 핵심 기전이 될 수 있음을 밝혔다"며 "ZBP1을 억제하는 새로운 알코올성 간질환 치료제 개발의 토대가 될 연구"라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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