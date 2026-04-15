BNK금융그룹, '밸류업전략위원회' 출범… 지배구조·수익성 개선 나서

외부전문가 중심, 혁신 과제 발굴

BNK금융그룹이 경영혁신과 지배구조 개선을 위한 전담 위원회를 출범하고 기업가치 높이기에 나선다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 15일 'BNK 밸류업전략위원회'를 출범했다고 알렸다. 위원회는 그룹 체질 개선과 지속가능한 성장 기반 마련을 목표로 구성됐다.

이사회 운영 선진화, 경영 의사결정 투명성 강화, 컴플라이언스 체계 고도화 등을 핵심 과제로 삼고 그룹 전반의 신뢰도를 높이는데 힘을 쏟는다.

수익성과 자본효율성 개선, 합리적 자본정책 수립, 주주가치 제고 방안도 함께 검토한다. 생산적금융 확대와 산업금융 지원 강화도 주요 논의 대상이다.

위원장에는 김광수 전 은행연합회장이 선임됐다. 금융산업 전반에 대한 이해와 조정 경험을 바탕으로 위원회 운영과 전략 방향 설정을 맡는다.

외부위원으로는 전현정 LKB평산 변호사가 참여한다. 전 변호사는 대법원 재판연구관과 서울중앙지방법원 기업전담 재판장을 지낸 법조인으로, 기업지배구조와 컴플라이언스 분야에서 역할을 맡을 예정이다.

BNK금융그룹은 위원회 출범을 계기로 지배구조 개편과 재무 성과 개선을 병행해 시장과 고객, 주주가 체감할 수 있는 변화를 이끌겠다는 계획이다. 지역 산업과 실물경제 지원 기능을 강화해 기업가치 제고로 이어지는 구조를 만들겠다는 구상이다.

김광수 위원장은 "불필요한 비용을 줄이고 미래 성장 비전을 제시해 기업가치 제고에 기여하겠다"고 말했다.

BNK금융그룹 관계자는 "밸류업은 재무지표 개선을 넘어 경영혁신과 지배구조 혁신을 통해 신뢰를 높이는 과정"이라며 "외부 전문가 의견을 반영해 실행 가능한 과제를 도출하고 현장 변화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

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BNK금융그룹은 위원회를 정례적으로 운영해 주요 과제를 구체화하고 단계적으로 추진할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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