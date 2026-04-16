[한 눈에 읽기]
①[마켓]3월 수입물가 전월 대비 16.1% 급등…중동전쟁 직격탄
②[원자재]정부·업계 수급관리…나프타 생산중단 고비 넘어서
③[방산]한·미·일 해군 최고위급 지휘관들 한자리…호르무즈 논의 주목

MARKET INDEX : Year to date

중동 사태 영향…3월 수입물가 16.1% 폭등 [1분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

TOP 3 NEWS

■ "중동전쟁 직격탄" 수입물가 16.1% 뛰었다…28년來 최고 상승률
○3월 원화기준 수입물가 전월比 16.1%↑
○상승률 1998년 1월(17.8%) 이후 최고
○계약통화기준 원유 수입물가 83.8%↑ 
■ 나프타 수급 관리로 '레미콘 셧다운' 고비는 넘겨
○롯데케미칼, VPEG 국내 우선 공급
○레미콘 업계 '셧다운' 위기 일단락
○"수입선 다변화 등 중장기 대비책 필요" 
■ 한미일 해군 지휘관 한자리…호르무즈 논의 주목
○한·미·일 해군 최고위급 지휘관들 서울서 만참 간담회
○해협 파병문제 언급 여부 관심
○김경률 해군총장 미국, 일본과 양자회담도 진행
중동 사태 영향…3월 수입물가 16.1% 폭등 [1분 브리프] 원본보기 아이콘

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

지금 주문하면 4~5년 뒤에나 받는다…"그 공장 첫 번째는 우리 거야" '슬롯 예약' 확산 지금 주문하면 4~5년 뒤에나 받는다…"그 공장 첫 ...
AD

View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈