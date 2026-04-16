중동 사태 영향…3월 수입물가 16.1% 폭등 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓]3월 수입물가 전월 대비 16.1% 급등…중동전쟁 직격탄
②[원자재]정부·업계 수급관리…나프타 생산중단 고비 넘어서
③[방산]한·미·일 해군 최고위급 지휘관들 한자리…호르무즈 논의 주목
MARKET INDEX : Year to date
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TOP 3 NEWS
■ "중동전쟁 직격탄" 수입물가 16.1% 뛰었다…28년來 최고 상승률
○3월 원화기준 수입물가 전월比 16.1%↑
○상승률 1998년 1월(17.8%) 이후 최고
○계약통화기준 원유 수입물가 83.8%↑
○상승률 1998년 1월(17.8%) 이후 최고
○계약통화기준 원유 수입물가 83.8%↑
■ 나프타 수급 관리로 '레미콘 셧다운' 고비는 넘겨
○롯데케미칼, VPEG 국내 우선 공급
○레미콘 업계 '셧다운' 위기 일단락
○"수입선 다변화 등 중장기 대비책 필요"
○레미콘 업계 '셧다운' 위기 일단락
○"수입선 다변화 등 중장기 대비책 필요"
■ 한미일 해군 지휘관 한자리…호르무즈 논의 주목
○한·미·일 해군 최고위급 지휘관들 서울서 만참 간담회
○해협 파병문제 언급 여부 관심
○김경률 해군총장 미국, 일본과 양자회담도 진행
○해협 파병문제 언급 여부 관심
○김경률 해군총장 미국, 일본과 양자회담도 진행
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