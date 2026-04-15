아르코·백남준아트센터, 공동개최

서거 20주기…'백남준 이후의 백남준' 조명

한국문화예술위원회는 백남준아트센터와 비디오 아트의 선구자 백남준의 서거 20주기를 맞아 국제 학술 심포지엄 '백남준 이후의 백남준(Paik After Paik)'을 23일 서울 아르코예술극장 대극장에서 공동 개최한다고 15일 밝혔다.

국제 학술 심포지엄 '백남준 이후의 백남준 Paik After Paik' 포스터. 한국문화예술위원회 AD 원본보기 아이콘

이번 심포지엄은 지난 60여 년간 이어진 백남준 연구의 흐름을 점검하고, 동시대 예술·기술·문화 담론 속에서 그의 유산을 어떻게 다시 해석할 수 있을지 논의하기 위해 마련됐다. 국내외 주요 연구자 9명이 참여해 백남준을 하나의 완료된 역사적 인물이 아니라 오늘의 기술 환경과 지식 체계 속에서 계속 재구성되는 연구 대상으로 조명한다.

행사는 기조강연과 2개 세션, 패널토론으로 진행된다. 기조강연은 한나 히긴스 시카고 일리노이대 교수가 맡아 1960년대 백남준의 실험을 오늘날 인공지능 시대의 학습과 지식 생산 조건과 연결해 재해석할 예정이다.

제1부 '백남준 연구의 구조적 지형'에서는 큐레토리얼, 미디어 이론, 아카이브를 중심으로 연구 방법론과 제도적 기반을 점검한다. 이숙경 영국 맨체스터대 휘트워스 미술관장, 레프 마노비치 뉴욕시립대 대학원센터 특훈교수, 한나 페이셔스 스미소니언 미국미술관 백남준 아카이브 컬렉션 코디네이터, 손부경 미술사 연구자가 참여한다.

제2부에서는 데이터 사이언스, 기계와 노동, 포스트휴먼, 초국가적 문화 실천 등 21세기 담론과 백남준 연구의 접점을 다룬다. 우정아 포항공과대 교수, 더글라스 바렛 미국 시라큐스대 조교수, 이현애 중앙대 학술연구교수, 준 오카다 미국 에머슨칼리지 부교수가 발표자로 나선다.

이번 심포지엄은 국내외 연구자와 기관, 아카이브를 연결하는 백남준 연구의 국제 네트워크 형성을 목표로 한다. 한국문화예술위원회와 백남준아트센터가 지난해 12월 체결한 업무협약 이후 추진하는 첫 공동 학술사업으로, 향후 아카이브 조사연구와 학술지 발간, 국제 연구자 교류 등으로 협력을 확대하는 출발점이 될 전망이다.

정병국 한국문화예술위원회 위원장은 "이번 심포지엄이 백남준아트센터와의 협력을 통해 백남준 연구 확장의 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

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박남희 백남준아트센터 관장은 "백남준 연구의 축적된 성과를 돌아보고 이를 동시대의 기술 환경과 지식 조건 속에서 다시 사유하는 자리"라며 "백남준을 하나의 역사적 인물이 아니라 현재와 미래를 구성하는 열린 연구 대상으로 바라보는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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