이란전쟁 지지·원조 없다 비판

"美 빠진 '유럽판 나토' 계획 구상"

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들이 이란 전쟁을 돕지 않은 것을 재차 비판하며 나토가 미국 편이 아니라고 밝혀 논란이 일고 있다. 유럽의 나토 회원국들은 미국의 탈퇴에 대비해 비상계획을 수립하고 있다는 보도까지 나오면서 이란 전쟁 이후 미국의 나토 탈퇴가 가시화될 것이란 우려도 제기되고 있다.

16일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "나토는 우리 편이 아니었으며 앞으로도 우리 편이 아니다"라는 문장을 게재했다. 이란 전쟁과 호르무즈 해협 재개방 문제에서 나토 회원국들이 지원을 해주지 않았다는 것을 재차 공개적으로 비판한 것이다.

앞서 트럼프 대통령은 12일 이란 전체 항구에 대한 해안봉쇄 조치를 발표할 때도 나토에 대해 "우리는 나토에 수조 달러를 썼는데 그들은 우리를 위해 그곳에 있어 주질 않았다"며 "나토에 매우 실망했다"고 공개적으로 나토를 비난한 바 있다. 트럼프 행정부 안팎에서는 이란 전쟁 이후 트럼프 대통령이 나토 탈퇴, 혹은 유럽 나토 회원국 주둔군을 축소하는 방안 등을 검토할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

유럽 국가들은 미국의 나토 탈퇴에 대비해 비상계획을 수립하고 있다는 것으로 알려졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 유럽 나토 관계자들의 말을 인용해 "유럽에서 트럼프 대통령의 나토 탈퇴 가능성에 대비해 스스로 방어할 대비책을 마련하고 있다"며 "'유럽판 나토'라 불리는 비상계획을 통해 재래식 방어는 물론 미국의 핵우산을 대체할 핵 억지력 확보 방안을 구체적으로 살펴보고 있다"고 전했다.

WSJ는 "나토의 주요 지휘 직책 중 유럽인이 맡는 자리가 점점 늘어나고 있으며 향후 수개월 실시될 예정인 대규모 군사 훈련은 유럽군이 주도할 예정"이라며 "특히 러시아와 국경을 접하고 있는 북유럽 지역에서 이런 현상은 두드러진다"고 지적했다.

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나토에서 고위직을 역임헸단 제임스 포고 전 미군 해군 제독은 WSJ에 "나토의 유럽화는 더 일찍 이루어졌어야 했다. 유럽 회원국들은 유능한 장교와 지도자들을 다수 보유하고 있다"며 "그들은 역량을 갖추고 있다고 생각한다. 더 신속히 투자하고 역량을 개발할 필요가 있다"고 설명했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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